「Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店」が12月5日オープン！ 西日本の玄関口、新商業エリアへの出店
【Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店】 12月5日 オープン予定
出店場所：福岡空港国際線旅客ターミナルビル 3 階搭乗待合室内（保安検査場通過後エリア内）
日本空港ビルデングおよびビックカメラが共同出資するAir BICは、福岡空港国際線の保安検査場通過後エリアに、「Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店」を12月5日にオープンする。
「Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店」は、同日よりオープンする、国際線ターミナル3階搭乗待合室の物販ゾーンとなる新商業エリアへの出店となる。家電製品を中心に、人気の商品を幅広く取りそろえたセレクトショップとして、国内外のユーザーの多様なニーズに対応する。
「Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店」店舗概要
オープン日：12月5日
売場面積：約111㎡
営業時間：7時～21時
取扱商品：ビューティー家電（シェーバー・ドライヤー等）、デジタルカメラ、ステンレスボトル、フルワイヤレスイヤホン、時計、ゲーム、トラベル用品 ほか
※取扱商品は一部変更になる可能性があります。【店舗位置】