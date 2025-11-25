¼¯Åç¤«Çð¤«¡¢J1Í¥¾¡Áè¤¤¡¡»Ä¤ê2Àá¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ´ü´Ö¤ò¶´¤ó¤ÀJ1¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡¢»Ä¤ê2Àá¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¤ÎÇð¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£30Æü¤Ë¼¯Åç¤¬ÅìµþV¤Ë¾¡¤Á¡¢Çð¤¬¿·³ã¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÀá¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¼¯Åç¤Î9µ¨¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¡¢¤³¤³13»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¡Ê8¾¡5Ê¬¤±¡Ë¤È°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÎ¨¤¤¤¿Àîºê¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¾¡Ê¤Î·ë²Ì¡Ë¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆó¤Ä¾¡¤Ã¤ÆÄù¤á¤¿¤¤¡×¤È½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï2017Ç¯¡¢¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î2»î¹ç¤Ç¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Àîºê¤ËµÕÅ¾Í¥¾¡¤òµö¤·¤¿¶ì¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë»°´È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤é°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º£ÅÙ¤³¤½¤Ï¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Çð¤ÏJ2¤«¤éÉüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿11Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç2µ¨Â³¤±¤Æ17°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿»Æ©¡£À®½ÏÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢4Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£