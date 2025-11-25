参院の総務委員会が２５日開かれ、国政政党「チームみらい」党首の安野貴博参院議員が初質問に立った。

安野氏はＡＩエンジニアで「テクノロジーで世界を変える」との公約を掲げて当選。チームみらいは国政政党の要件も満たした。

初質問で安野氏は「行政サービスの多くは申請主義で、国民と自治体の双方で多大な事務負担が発生している。申請主義の構造自体を変えるべき。所属や属性、緊急性などのデータに基づいて、必要な支援が自動的に極めて簡単な確認のみで届くプッシュ型への転換こそがデジタル時代のあるべき行政の姿ではないか」と迫り、林芳正総務相は「非常に重要なこと。ぜひ進めていただきますようよろしくお願いします」と前向き回答を残した。

また安野氏はＡＩの急速な進化とは裏腹に「日本の文化、習慣等を踏まえた信頼できるＡＩを作るために良質な日本語データ、日本に関するデータが不足している」と指摘した。

そのうえで英ＢＢＣが手話通訳付きの番組からＡＩデータを提供していることを挙げ、「注目しているのはＮＨＫが保有する過去の放送アーカイブ。映像や音声は正確な日本語、地方の方言、日本の歴史や伝統文化を記録したデジタル時代の国家資産。活用がほとんど進んでなく、大きな機会損失」とＮＨＫアーカイブをＡＩデータに活用できるような法制度や環境整備を訴えた。