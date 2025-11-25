文化放送では、「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」の企画として、12月4日（木）午後10時00分より、特別番組『トンボ鉛筆 presents レコメン！受験生応援スペシャル』を放送する。

文化放送では、受験生リスナーにエールを送る「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」を2025年12月1日（月）～2026年2月19日（木）の約2ヶ月半にわたって開催する。当キャンペーンは9年連続の実施となり、今回は『レコメン！』木曜パーソナリティを務める「M!LK」の吉田仁人がキャンペーンキャラクターに就任している。

12月4日（木）に放送する『トンボ鉛筆 presents レコメン！受験生応援スペシャル』は、「トンボ＝勝ち虫＝縁起が良い」をキーワードに、頑張る受験生を全力で応援する特別番組。パーソナリティは、キャンペーンキャラクターを務める吉田仁人、そして吉田とともにM!LKで活動する曽野舜太が担当する。

曽野舜太（その しゅんた）は、2018年8月にM!LKに加入したグループ最年少メンバーで、2002年生まれの23歳。ドラマや映画など、俳優としても活躍中だ。高校卒業後は学習院大学に進学し、今年3月に卒業。高校生で英検準一級に合格するなど英語が得意で、日本テレビ系『ZIP!』では英語コーナーにレギュラー出演経験もあるメンバーである。

番組では、受験にまつわるメール紹介や楽曲オンエアのほか、今まで数々の大舞台に挑んできた2人だからこそ話すことのできる、受験生に向けた激励トークをお送りする。さらに、吉田による神社祈祷ロケ企画やリスナーへのプレゼントといった企画も盛りだくさん。加えて当キャンペーン期間中は、トンボ鉛筆と『レコメン！』がコラボした受験応援オリジナル鉛筆もプレゼントする。

【特別番組概要】

■番組名： 『トンボ鉛筆 presents レコメン！受験生応援スペシャル』

■放送日時： 12月4日（木） 午後10時00分～深夜0時00分（22時00分～24時00分） 生放送

■出演： 吉田仁人、曽野舜太（M!LK）

■キャンペーン特設サイト： https://www.joqr.co.jp/juken/

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Aile The Shota、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Girls²、田中れいか、Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉