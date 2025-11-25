Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』入場者プレゼント発表 ヴァレン＆ガヴ＆ヴラムのデフォルメイラストシールを配布
令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日から新宿バルト9ほかで全国期間限定上映され、2026年6月10日にBlu-ray＆DVD発売となる。入場者プレゼントが発表となった。
【写真】ラキアが人間界へ 幸果さんとリゼルが会話するシーンも
入場者プレゼントとしてデフォルメイラストシールの配布が決定。デフォルメイラストシールは3種類あり3週に分けて配布される。1週目（11月28日〜12月4日）は「デフォルメイラストシール 仮面ライダーヴァレン パルフェモード」、2週目（12月5日〜12月11日）は「デフォルメイラストシール 仮面ライダーガヴ マスターモード」、3週目（12月12日〜）は「デフォルメイラストシール 仮面ライダーヴラム アラモードモード」となる。
■『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』あらすじ
仮面ライダーたちの戦いが終わり、闇菓子がこの世から消えて、しばらく時間が流れた。なんでも屋「はぴぱれ」では、人間界に残ったグラニュートたちに仕事を斡旋し、“人間とグラニュートの共存”は、少しずつ実現へと向かっているはずだった。ある日絆斗は、街で出会った傷ついた少女たちとともに「狩藤医院」を訪ねた。
そこは、表立って病院へ行けない事情のある者たちを診ている怪しげな病院だったが、医師・狩藤の腕は確かだった。治療を受けた少女たちの日常が気になり、ひそかに尾行すると、彼女たちのグループには、なんと、あのリゼルがいた。父・ボッカを亡くし、人間界に残されたリゼルは、今では不良少女たちの用心棒のような存在となっているらしい。
さらに、グループの中にひとり、若い男性がいることが気になった絆斗は、今度は彼を探ることに。男の正体は、グラニュートだった。闇菓子をふたたび流通させようとたくらんでいるようだ。
複雑な心境の絆斗を、胸の激痛が襲う。かつての改造手術が、彼の身体に著しく影響を及ぼしていた。さらに、ボッカに恨みを抱く、グラニュートのイジークまで出現して…。
