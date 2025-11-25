【前後編の前編／後編を読む】「幼馴染は白い怪物に食べられてしまったに違いない」中2少女の衝撃の告白 神隠しにあった14歳の行方は

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、女子中学生の2人組が家出を決行するも1人が行方不明になってしまい……。

午前9時のハンバーガーショップで、にぎやかなBGMとフライドポテトの脂っこい匂いに包まれて、リナ（仮名、以下同）は所在なさげに身を縮めていた。

ときどき視線を左右に走らせたり、ストローの袋を意味もなく千切ったりしているようすからも、彼女が緊張していることが読み取れた。

幼馴染の2人は憧れの東京・原宿に家出を試みるも……

「せっかく買ったんだから、食べようよ」

穂乃花がそう声を掛けると、リナは「うん」と応えてハンバーガーを小さくひと齧りし、

「そっちこそ食べなよ」

と不機嫌そうに口を尖らせた。

食欲がないのは穂乃花も同じで、原因はわかり切っていた。

2人は家出中で、今まで来たことのない東京に到着して間もなかったのだ。



ゴールデンウィークの終盤に、穂乃花は幼なじみのリナと2人で、高速バスで約6時間もかけて家出してきたわけだが、そんな思い切ったことした理由は漠然としていた。

リナが同居する祖母のタンス預金を盗んで、50万円という大金を手にしたのが、きっかけと言えばきっかけだった。

少女たちの家出

だが、リナが家を出たいと思うに至った原因は、粗暴な父親や怒鳴る母親、年を追うごとに貧しくなってゆくばかりの暮らしにあったのであろう。

物心がついてこの方の長年の不満が積もり積もっていたから、リナは軍資金を手に入れた途端に、家出なんてことを思いついてしまったのである。

穂乃花の方も、家の状況は似たり寄ったりだった。

そこで、すぐにリナに同調して、家出に乗り気になった次第だ。



2人は中学2年生。14歳になったばかりだが、化粧をすれば17〜8歳に見えないこともない……と、本人たちは信じていた。年齢をごまかしてアルバイトをすれば、なんとかなると考えていたことも、家出のハードルを下げた。



さらに、図書館のパソコンからAmazonに登録し、コンビニ支払いのコンビニ受け取りでプリペイドSIMのスマホを購入するという、親の承認やクレジットカード無しにスマホを手に入れる裏技を巧いことやってのけたせいで、自分たちは大人並みに賢いと思い込んでしまったことからも自信を得た。

しかし、いざ始めてみると、現実は甘くなかった。



高速バスを新宿で降りたときには、窮屈な座席で座りっぱなしだったせいで腰が痛かったし、ハンバーガーショップで休み、山手線で原宿へ行ってみたが、期待していたような面白いことは一つもなく、単に、経験したことのない凄まじい人混みに酔って気分が悪くなっただけだったのだ。

白い手

竹下通りの雑踏の中、リナは突然、肩を叩かれた。振り返りざまに耳もとで何か囁かれたせいで、貧血を起こしそうになった。

「今の何!? 痴漢!?」と真っ蒼な顔で言い、急に穂乃花にしがみついてきたので、何かと思えば、「外国語で何か言われた！」と騒ぐ。

休日の竹下通りだ。外国人観光客は、なるほど確かに大勢いた。

けれども、リナは穂乃花とくっつきあって歩いていたので、突然、誰かが接近してきたら、穂乃花も気がつきそうなものだった。

「気のせいじゃない？」

「ううん！ 本当！ 耳もとに息が掛かった！ 気持ち悪い！」

「どんな奴だった？」

「男だと思うけど、手が物凄く白かった。一瞬チラッと見えただけだから、よくわからない。女かもしれない。どっちにしても肌が真っ白すぎて……オバケかな？」

「オバケなんているわけないよ」

そう言って穂乃花は励ましたが、リナは本気で怯えて、肩を小刻みに震わせていた。

やがて夜になると、2人はねぐらを探して手頃なビジネスホテルへ行った。

フロントで年齢を確認されたときにはドキドキしたけれど、意外にもあっさりパスして、泊まることが出来た。そして、くっつきあって眠り、朝を迎えたのだが……。

不在の朝

「リナ？」

穂乃花は目を覚ますと、リナの姿が見えないことに気がついた。

呼んでも返事がない。バスルームやトイレにもいなかった。

その時点では、まさかそれきり親友の行方がわからなくなるとは、穂乃花には思いも寄らなかった。

しかし、リナのスマホに電話を掛けると、隣の枕の下で着信音が鳴った。

では、このホテルのすぐ隣にあったコンビニに買い物に行ったのだろうと思ったが、見に行ってみたところ、リナはそこにもいなかったので、黒々とした不安が胸に広がった。

時刻は午前七時。

すっかり心細くなってしまったが、彼女は、なんとか冷静を保とうと努めて、コンビニからホテルの部屋に戻ると、リナの荷物を確かめた。

2人とも、小学校の林間学校のときから使っているボストンバッグを持ってきていた。

それらは、昨夜、最後に目にしたときと変わらず、2つ並べて窓際のテーブルの下に置かれており、弄られた形跡がなかった。

バッグの中身もそのままだった。リナの財布も、盗んだタンス預金を入れたポーチも、ボストンバッグの底にちゃんとあった。

ポーチの中身も、昨日使った分しか減っていない。

……と、いうことは、リナは間もなく戻ってくるつもりに違いないと思われた。

だが、リナはホテルに帰ってこなかった。



チェックアウト・タイムの午前11時が迫ると、穂乃花の心は千々に乱れた。

リナが盗ったお金を自分の物にして家出を続行するか？

それとも大人に相談するか……。それにしても、選択肢がいくつかある。

交番に行く？ それとも家に電話をかける？



結局、彼女はもう1泊する手続きをし、部屋に備えつけの電話から自分の家に電話した。

家出の終わり

――それから7年あまりの歳月が過ぎた。

現在21歳になった穂乃花さんは、奨学金を受けて関東圏の公立大学に進学し、学生寮で暮らしながら勉強とアルバイトに励む日々を送っている。



そんな中、何か思うところがあって、私に体験談をご応募されたのである。

口調に知性が滲み、生真面目で礼儀正しい、将来有望な若い女性で、一見した印象からは、中学生のときに家出したことがあるようには思えなかった。

お聞きした家庭環境はお世辞にも良いとは言えず、両親は彼女が大学に進学することに前向きではなかったという。

「きっと大変な努力をなさったのでしょうね」と私が言うと「家出したとき、うんと叱られて反省したのが良かったんですよ」と彼女は、はにかんだ表情で応えた。

「学校の先生や、リナのご両親が、その後、リナの分まで頑張らなくてはいけないと叱咤激励してくださいましたし……。それと、正直なことを言うと、早く田舎を出ないと辛すぎると思ったんですよ。やっぱり、家出の件でイヤなことを言ってくる近所の人や親戚もいました。勉強して東京の大学に入ったら、ああいうコミュニティから離れられますから」

およそ7年前、ホテルから電話した後、彼女は、すぐに家に連れ戻されたという。

迎えに来たのは母と2つ上の兄だった。

母は泣き、兄は終始無言で、家で彼女を出迎えた父からは平手打ちされた。

「もちろん、お金は全部リナの家に返しました。使ってしまった分まで、私の貯金から足して、50万円きっかり。それと菓子折りを持って両親とリナの家に謝りに行ったんです。そのとき、リナのお父さんやお母さんからいろいろ訊かれて、もちろん正直に答えたし、警察でも経緯を何度も話したのです。……でも、リナは見つかりませんでした」

幼馴染の神隠し

東京の所轄署の担当刑事に、2人で泊まったホテルの防犯カメラも見てもらったそうだ。

ところが、リナが出てゆくところは録画されていなかったとのこと。

また、ホテルの他の宿泊客にも怪しい動向を見せた人物はいなかったそうだ。

それを聞いて、私は思わず興奮して「まるで神隠しですね」と口走ってしまった。

「ああっ、失礼しました！ ご親友の身に実際に起きたことなのに、つい、驚いて……」

「いいえ。当時も……いえ、今でも関係者はみんな、神隠しみたいだと言っています。実は防犯カメラが一部故障していたそうなのですが、それでも……神隠しなら、もしかしたら生きているかもって思えます。リナの家族や友人たちは、なおさら、そう信じたいんじゃないでしょうか。だから……私は誰にも言えないんです……」

「言えない？」

「はい。リナが白い怪物に食べられてしまったに違いないだなんて、話せるわけがありません」

―――

「リナは白い怪物に食べられた」衝撃の告白をする大学生となった穂乃花。【記事後編】では、穂乃花の「あの日の記憶」に迫る。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部