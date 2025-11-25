スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度 プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日、都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）と坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）と伏見寅威捕手（35）が受賞。4選手には副賞と賞金100万円が贈られた。

東海大時代は菅野智之、オリックスでは山本由伸、日本ハムでは伊藤大海と沢村賞投手とバッテリーを組んできた伏見。「まあ、たまたま良い縁があったというか、それに尽きる感じですね。僕が何かをしているわけではなく、投手が努力してそれが結果につながっているだけなので。自分がどうというわけではない」と謙遜しながらも「でも、そういう手助けとかできるのであればなと思います」と移籍先・阪神での沢村賞腕誕生にも意欲。

既に“予習”を始めていることを明かし、今シーズンの阪神を「全試合観ようとは思っています」と宣言。「投手陣が強いイメージがあるので、何が良いのかを自分で理解しておかないと自分が戦力になれない。そこをしっかりオフの間にやっていきたい」と意欲をにじませた。

沢村賞の選考基準は（1）15勝以上（2）150奪三振以上（3）10以上の完投試合数（4）防御率2・50以下（5）200投球回以上（6）登板25試合以上（7）6割以上の勝率、の7項目。今年受賞の伊藤はこのうち195奪三振、登板27試合、勝率・636で3項目をクリア。村上も同じく3項目をクリアしていおり、最終候補に挙がっていた。

また、来年から7項目ある選考基準のうち2項目が変更。新基準では完投数が10から8、投球回が200から180へと緩和される。阪神選手の沢村賞受賞は2003年の井川慶が最後。連覇とともに来季へさらなる期待がかかる。