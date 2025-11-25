Image: Amazon

「充電の場所が遠いな…」のストレスに終止符を。

ブラックフライデーでオススメする充電器を1個挙げてと言われたら、僕はコレを推します。CIOの「Polaris CUBE Built in CABLE」。

CIO 電源タップ USB付 Polaris CUBE Built in CABLE 4,480円 Amazonで見る PR PR

モノとしては最大67WのUSB充電器。どこが画期的なのかというと、プラグが収納できて、なおかつニョキっと伸ばせるところ。

Image: Amazon

たとえばコンセントに充電器を挿したものの、その位置から充電すると遠すぎるとか。あるいはコンセントが家具の裏などにあって充電器を挿すスペースが無いとか。

そんなとき、0.5mのケーブルでプラグを延長できるこの子がとっても便利。さらに本体にもコンセントが2口ついていて、電源タップとして使うこともできます。つまり、充電器であり電源タップでもある！

Image: Amazon

折りたたみ式プラグの充電器よりもやや大ぶりにはなっちゃいますが、色々な場所で充電しがちな人にとっては延長できるメリットが上回ると思いますよ。カフェや新幹線のような手狭なスペースでも活躍しますね。

無限に種類があるUSB充電器界隈でも、このジャンルはわりと少なめ。年末年始の旅行にひとつあれば、小さなストレスともおさらばできるはずです。

Source: Amazon