【これからの見通し】きょうは米ＰＰＩと小売売上高の発表も、古い数字でスルーか　感謝祭動向に関心

みんなの感想は？

きょうは米ＰＰＩと小売売上高が発表される。しかし、政府機関閉鎖の影響で、いずれも９月の数字となる。直近の米実体経済を探ることは、指標発表の遅れによってかなり困難になっているようだ。今週は木曜日に感謝祭があり、その翌日金曜日の「ブラックフライデー」の売り上げ動向に関心が集まっている。活きの良い、最新の小売動向として注目されそうだ。



また、ＣＭＥフェドウォッチによると、足元での米１２月利下げ観測は８割強に上昇している。先週の米ＦＯＭＣ議事録後の３５％程度からは随分と上昇している。ただし、直接の実体経済のデータに基づいたものではなく、ＦＲＢ当局者らの発言に振り回される格好となっている。かなり、不安定な状況と言えそうだ。



ドル全般の強弱感を示すドル指数は、先週からのドル高水準に高止まりしている。短期的には方向感を失っていると言ってもいいだろう。また、先週はドル円やクロス円の上昇が主導した面もあるが、その円安の動きにも調整が交錯している。



月末週であることや、米感謝祭休日を挟んでいることなどで、相場には一貫した方向性が見出しにくい状況となっているようだ。きょうの米ＰＰＩや小売売上高の発表に際しても、一過性の反応に留まる可能性がありそうだ。週末にかけての米年末商戦の情報を確認したいところだ。



この後の海外市場で発表される経済指標は、欧州でドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）が予定されている。そして、米国では生産者物価指数（PPI）（9月）、小売売上高（9月）、住宅価格指数（9月および2025年 第3四半期）、S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）、リッチモンド連銀製造業指数（11月）、コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）などが発表される。最新データという意味では、コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）が注目される。市場予想は９３．３と前回10月の９４．６からの低下が見込まれている。



発言イベント関連では、ビルロワドガロー仏中銀総裁、エスクリバ・スペイン中銀総裁、アイルランド中銀総裁、オランダ中銀総裁、チポローネECB理事、などがイベントや会議に参加する。 米5年債入札（700億ドル） 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）が実施される。米企業決算発表は、アナログ・デバイセズ、デル、ＨＰ、ベストバイなどが注目される。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

