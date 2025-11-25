「バチェラー5」輿水りさ、入籍を発表 お相手との2ショット公開に祝福の声続々「映画のワンシーンみたい」「お似合い」
【モデルプレス＝2025/11/25】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演した呉服店勤務の輿水りさが、11月24日までに自身のInstagramを更新。入籍したことを発表し、お相手との2ショットを公開した。
【写真】「バチェラー5」参加美女「絵になる2人」イケメン夫との2ショット
2024年11月30日に婚約を発表していた輿水。「2025.11.22 入籍しました！」と報告し、お相手の男性との2ショットを投稿した。ベールを纏い、ドレスに身を包んだ輿水が男性の頬に優しく触れる姿や、2人で手を繋いで歩く後ろ姿などが収められた写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「絵になる2人」「本当にお似合い」「映画のワンシーンのようで素敵」「ご結婚おめでとう！」などの反響が殺到している。
輿水は、長野県出身でウクライナ系カナダ人。成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」のシーズン5に参加したが、第4話で脱落となっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
