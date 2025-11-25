俳優のリリー・フランキーが２５日、都内で行われた、スイス発のプレミアムチョコレートブランド「Ｌｉｎｄｔ（リンツ）」の「シグネチャープラリネ」新商品発表会に前田敦子と出席した。

リリーはスーツにハットを合わせたダンディーな装いで登場。リンツの商品にちなみ、胸ポケットには差し色として赤いチーフを挿していると思いきや「朝に赤いものがなくて、赤いネクタイをはさみで切って入れた」と説明し、前田は思わず「えぇ！？切っちゃったんですか！？」と仰天した。

また前田は背面がざっくりと空いた大胆なドレス衣装で華やかに登場。久しぶりの共演となったというリリーは「久しぶりで、おきれいになったなと思って。あんまり目を見ると照れるから」としつつ「そらすと胸元を見てるみたいで『あなたさっき私の胸をすごい見るわね』みたいな目で見てたけど、違いますからね。恥ずかしいから目をそらした」とリリー節全開で弁明。前田は「あ、分かりましたか？」と思わず乗っかっていた。

イベント後には質疑応答があったが、リリーは「舞台あいさつとかでも思い切って最初に手挙げる人って変な人多いよね」と冗談交じりにけん制。報道陣が様子をうかがうようにしていると、リリーは「じゃあ僕が指しますね。今レンズ閉まってるあなた。チョコレート好きそう」「次はあなたに指します」「あなたのせいで皆帰れない」などと、次々に逆指名。前田は「ほらリリーさんのせいだ」とツッコミ、報道陣を「頑張ってください」と励ますなど、これまでにない盛り上がりを見せた場面となった。