¡¡°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ä²ÈÄí¤Î¿©Âî¤Ë¡¢¥Ê¥Þ¥º¤Î°ì¼ï¡Ö¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°¤Ç¤Ï¹¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤ë¾å¡¢À®Ä¹¤¬Áá¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°Â²Á¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥±¤ä¥¦¥Ê¥®¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îµû¤¬¡¢ÉÔµù¤ä²Á³Ê¹âÆ¤Ç¿©Âî¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÃæ¡¢Í¢ÆþÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁê´ÖÈþºÚ»Ò¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¤Î²óÅ¾¤º¤·Å¹¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡¡¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥µ¥¦¥¹¡×¡£²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö³è¡º¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹¡×¤Î¤¹¤·¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÃËÀ¡Ê£·£´¡Ë¤Ï¡Öµû½¤¯¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£Çò¿Èµû¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÍÜ¿£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Þ¥º¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÂÎÄ¹¤Ï£±¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÀÚ¤ê¿È¤Ê¤É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÇò¿Èµû¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Çä¤ê¤À¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Çò¿Èµû¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤ÎÂåÍÑÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Î®ÄÌ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹¤òÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼²½¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ç¤ÎºÇ°Â²Á³Ê¤Ï£±£±£µ±ß¤«¤é¤ÈÃÍº¢´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÍÜ¿£¤·¤¿¤â¤Î¤ò²Ã¹©¤·¤ÆÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ°÷À©Âç·¿ÎÌÈÎÅ¹¤Î¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹¤ÎÀÚ¤ê¿È¤òÁ´Å¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â£²£°£±£´Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¸Çñ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤¿¤á¡¢¥½¥Æ¡¼¡¢¥à¥Ë¥¨¥ë¡¢ÎµÅÄÍÈ¤²¡¢¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡¢¼ÑÉÕ¤±¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°û¿©¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºâÌ³¾Ê¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿£±£²Ç¯¤Î¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹Â°¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ê¥Þ¥º¡ÊÎäÅà¥Õ¥£¥ì¡Ë¡×¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤Ï£¶£´£¶¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó£´³äÁý¤Î£±Ëü£¶£¶£¸¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¡Ö¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÍÍÑ¡×
¡¡Í¢Æþ¤äÎ®ÄÌ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢°ÂÄêÄ´Ã£¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤äÍð³Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿å»ºÊª¤ÎÉÔµù¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Ç¯ÅÙ¤Î¿å»ºÇò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£³Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Þ¤ä¥¹¥ë¥á¥¤¥«¡¢¥µ¥±¤Î£³¼ïÎà¹ç¤ï¤»¤¿µù³ÍÎÌ¤Ï£¹Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó£²³ä¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥¬¥·¥¦¥¹¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¯¡¢¿ô¥»¥ó¥Á¤ÎÃÕµû¤«¤é¤Û¤ó¤Î¿ô¤«·î¤Ç½Ð²Ù¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£Åìµþ³¤ÍÎÂç¤Î¹Ìî°éÀ¸¶µ¼ø¤Ï¡Ö²áÌ©¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î»ô°é¤¬¤Ç¤¤ë¾å¤Ë¡¢¡Ê°ìÄê¤Î»ôÎÁ¤Ç¤É¤ì¤À¤±À¸»º¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡Ë»ôÎÁ¸úÎ¨¤âÎÉ¤¯¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£