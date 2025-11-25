女優寺島しのぶ（52）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。夫でフランス人のアートディレクター、ローラン・グナシア氏とのなれそめを明かした。

寺島は夫の性格を聞かれると「父に似てましたね」と、父の歌舞伎俳優7代目尾上菊五郎に似ていると説明。出会いについては「私の一目ぼれで結婚したんですけど。映画祭で、旦那が立ってたんです。パーティーを催していて。そこに立っていた姿を見て、何か結婚するんじゃないかなっていう」と直感が働いたという。

また第一印象を「大きな海に見えたんです」と表現。「今まで外国人に本当に全く興味がなかったんだけど、不思議。周りの友達も『何であなたが外国人と結婚してるのか』って。英語もしゃべれなかったし、フランス語も付き合うようになって勉強したし」と明かした。

最初に声をかけたのも寺島で「私が片言の英語で『お茶でもしませんか？』って。彼は私が何者かも全く知らなかったので、普通にお茶付き合ってくれたりしましたけど」と懐かしんだ。一方で「『僕は君に全く興味ないから』みたいな。始めはすごい冷たくて。そうするとだんだん燃えてきて、私も」と夫のつれない態度で火が付いたと笑った。