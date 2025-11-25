【写真集「MADONNA」】 12月23日 発売 価格：4,400円

奈月セナさん「MADONNA」

イマジカインフォスは、奈月セナさんの写真集「MADONNA」を12月23日に発売する。価格は4,400円。

本商品は、女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの写真集。奈月さんが様々な時代の「マドンナ像」へ挑戦し、“女性の魅力がどう進化してきたのか”というカルチャーの系譜を、彼女の身体と表現力を通して辿っていく。スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が詰まっており、ページをめくるごとに、彼女のセクシーさと表現力が立ち上がる一冊となっている。

なお、イマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアでは、特典ポスター付きの限定版も販売される。

「奈月セナ写真集 MADONNA」先行イメージカット

【奈月セナさんコメント】

60～90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、

彼女たちの放っていた"情熱”と"本能"を追いかけました。

時代を超えて輝く女性の姿を、

わたしの中に映しています。

新しい自分を見つけるような撮影でした。

見てくれる人それぞれの中にも、

きっと“あなたのMadonna”がいると思う。

この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に！