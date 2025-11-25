交通系ICカードの利用額還元制度 12月から高速バスの対象拡大／台湾
（台北中央社）交通部（交通省）公路局は24日、交通系ICカード「イージーカード」（悠遊卡）などを使って公共交通機関に乗車した場合に、利用回数に応じて利用額を還元する制度「TPASS 2.0」について、12月から高速バスの対象を拡大すると発表した。台湾西部（走行距離70キロ以上）や東部の高速バスを1カ月に2回乗車すると利用額の15％、4回以上で30％が還元される。
「TPASS 2.0」は今年2月に導入された。イージーカードやiPASS（一卡通）、icash（愛金卡）を使い、1カ月に一部のバスや台湾鉄道、台北・新北メトロ（MRT）を利用すると回数に応じて利用額の還元を受けられる。公路局の統計では、11月12日までに約26万5000人が登録を済ませ、2〜9月には総計約3822万台湾元（約1億9000万円）が還元された。
公路局の林福山局長は記者会見で、対象の拡大は高速バスを利用した帰省ニーズに対応するためだと説明。新たな還元制度の名称は「TPASS 2.0+」とした。
新たに対象となる高速バスは91路線。台北と南部・高雄を結ぶ片道運賃803台湾元（約4000円）の和欣客運7513路線の場合、1カ月に2回利用すると241元（約1200円）、4回利用すると964元（約4800円）還元される。
林局長は、連休には優待運賃などと組み合わせて利用でき、高速バスの利用者を5％増やすことができるとの見通しを示した。
また異常利用によるバス会社や利用者への影響を防ぐため、12月からは毎月の還元額の上限を2500元（約1万2500円）に設定することも併せて発表した。
（余暁涵／編集：齊藤啓介）
