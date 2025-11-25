½©ÅÄ¤Î¥¿¥Êー¡¦¥é¥¤¥¹¥Êー¤¬Ç¾¿Ì¤È¤¦¤ÇILÅÐÏ¿¡ÄÅÄ¸ýÀ®¹À¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¡¢ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î½©ÅÄ¤ËÂÇ·â
¡¡B1ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤Î½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ï11·î25Æü¡¢¥¿¥Êー¡¦¥é¥¤¥¹¥Êー¤ò¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¸½ºß30ºÐ¤Î¥é¥¤¥¹¥Êー¤Ï¡¢201¥»¥ó¥Á104¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥Ë¥åー¥Ï¥ó¥×¥·¥ãーÂç³Ø¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2023－24¥·ー¥º¥ó¤«¤é½©ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ¥×¥ìー¥¿¥¤¥à23Ê¬30ÉÃ¤Ç8.9ÆÀÅÀ3.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¥é¥¤¥¹¥Êー¤ÏÇ¾¿Ì¤È¤¦¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè9Àá¤Î·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï¤ò·ç¾ì¡£¡Öº£¸å¤ÎÎý½¬¤Ø¤Î»²²Ã¡¦»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢B¥êー¥°¤Î¡ØÃÊ³¬ÅªÉüµ¢¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ù¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óIL¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ª¤è¤Ó±¦³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ë¤è¤êILÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄ¸ýÀ®¹À¤ËÂ³¤¯2¿ÍÌÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ3¾¡15ÇÔ¤ÇÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à½©ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥¤¥¹¥Êー¤¬15ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿»°²ÏÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü
