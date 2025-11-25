妻夫木聡が自身のInstagramを更新し、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で共演中の目黒蓮、佐藤浩市との“ジャンプショット”を公開した。

写真には、秋晴れの広々としたロケ地で、3人が手を取りながらタイミングを合わせてジャンプする姿が連続して写されている。大きく体を伸ばして宙に浮く目黒、スーツ姿のまま満面の笑みを見せる妻夫木、ダウンジャケットで軽やかに跳ぶ佐藤が全力で楽しむ様子が伝わってくる。

投稿のキャプションには「Juuump!」「ジャンプする28歳と44歳と64歳」「跳躍力と年齢が比例してるせつなさ」「青春だね」といった言葉が並び、目黒（28歳）・妻夫木（44歳）・佐藤（64歳）という年齢差を自らネタにする形に。さらに「わがままに付き合ってくれてありがとう！」と感謝も添えられており、3人の関係性の良さがうかがえる。

『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本は喜安浩平、演出は塚原あゆ子、松田礼人、府川亮介が担当している。（文＝リアルサウンド編集部）