タレントの小倉優子（42）が25日までに自身のインスタグラムを更新。長男から絶賛されたおやつを紹介した。

「私も子ども達も三連休でした！」と書き始め、「次男のお誕生日のお祝いでざうおへ行ったり、お台場へ行ったり、長男のリクエストで焼き肉を食べに行きました」と三連休を家族で満喫したことを報告した。

「長男は自宅にいると“お腹空いた〜！”と常に言ってるような笑。今日の長男のおやつは、パンケーキとカルボナーラでした！」と中学1年になった長男のおやつを紹介。

「火を止めてからフライパンで混ぜるカルボナーラは、“お店の味じゃん！”と長男が褒めてくれました。次回のリール動画はカルボナーラにしようかな」とし、カルボナーラとパンケーキの写真を公開した。

「明日も学校にシフォンケーキを持っていきたいと言うので、先程焼きました〜！！」とシフォンケーキを焼いたことも報告。「手が離れていく分、好きな料理を作れる時間が幸せな時間だと感じています」と母の心境をつづった。

小倉は2011年10月にヘアメークアーティストの男性と結婚。12年6月に長男を、16年11月に次男を出産したが17年3月に離婚した。18年12月に歯科医師と再婚し、20年には夫婦の初子となる第3子妊娠を発表したが、直後に別居中であることが報じられた。同年7月に三男が誕生も23年7月に2度目の離婚を発表した。