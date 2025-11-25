スーツカバーで遊んでいた黒猫→『急に静かになった』と思ったら…まさかの光景に２万いいね「なかなかレアｗ」「電車なのに声出して笑ったｗ」
スーツカバーで猫が遊んでいたら、急に静かになったそうで...？予想外の展開と驚きの光景が面白すぎると反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で38万回表示を突破し、「同化してますね」「にゃんでそうなった」といったコメントが寄せられることとなりました。
【写真：スーツカバーで遊んでいた黒猫→『急に静かになった』と思ったら…まさかの光景】
一体化？！
Xアカウント「黒猫ラル」に投稿されたのは、スーツカバーで遊んでいた黒猫の『ラル』さんの様子です。遊んでいたはずのラルさんが静かになったので、飼い主さんは様子を見に行ってみたのだといいます。
すると、ラルさんがスーツカバーにすっぽりとハマっていたのだとか！ハンガーを通す部分に頭を突っ込んでしまっていたというラルさん。黒いスーツカバーからラルさんの頭だけが出ている様子は、まるでスーツカバーとラルさんが一体化したかのようだったといいます。
まさかこのような事態になるとは思ってもみなかったのでしょう。動きにくくなってしまい不思議に思ったのか、ラルさんは驚いたような表情を浮かべていたとのこと。
無事にスーツカバーを外してもらったラルさんは解放されて、まるで何事もなかったかのような表情を見せてくれたそうです。遊びに夢中になりすぎたラルさんの姿に思わず笑ってしまいました。失敗した姿も愛らしいラルさんなのでした。
元気いっぱいなラルさん
スーツカバーと一体化したラルさんを見た多くの方たちから「表情が驚いてますねw」「お見事！！」などの声が寄せられていました。
失敗も笑いに変えてしまうほど、何をしても可愛らしいラルさんの行動から目が離せませんでした。
Xアカウント「黒猫ラル」では、猫のラルさんの楽しい生活の様子が投稿されています。可愛らしいラルさんの元気いっぱいな姿を見て微笑ましい気持ちになりました。
写真・動画提供：Xアカウント「黒猫ラル」さま
執筆：さおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。