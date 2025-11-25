佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND「レイン・ガール (New Recording)｣配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐野元春 ＆ THE COYOTE BANDが、「レイン・ガール (New Recording)｣を11月26日に配信リリースすることが決定した。MVも11月26日0時に公開される。

■「これはセルフカバーじゃない。再定義バージョンだ」（佐野元春）

優れたポップセンス、卓越したソングライティング、そしてライブパフォーマンスで、音楽シーンに唯一無二の存在感を放つ佐野元春。2025年はデビュー45周年、THE COYOTE BAND結成20周年という節目の年になる。

これを記念してリリースされる「レイン・ガール (New Recording)」は、1993年のアルバム『THE CIRCLE』に収められた名曲「レイン・ガール」を再定義し、最新スタイルで蘇らせた楽曲。

「レイン・ガール」は、佐野元春を代表する楽曲のひとつ。90年代のリリース以来、長くリスナーに愛され続けており、歌詞では、現実と理想の間にある溝、社会の変化に伴う不安、そして自由を求める想いが描かれている。そこには当時の若者だけでなく、今を生きる世代にも響く普遍的なテーマがあり、歳月を経てもなお色褪せない魅力が宿っている曲だ。

「レイン・ガール (New Recording)」のサウンドメイキングには渡辺省二郎、さらにUKの名マスタリングエンジニア・Matt Coltonが参加。モダンロックのエッセンスを極めたサウンドに仕上がった。

佐野元春は「これはセルフカバーじゃない。再定義バージョンだ。オリジナルを超える気持ちでチャレンジした。新旧のファンが楽しんでくれたら嬉しい」と語る。

2025年はデビュー45周年を記念し、新作アルバムや記念パッケージのリリース、ライブ、イベント、メディア出演など、過去最大規模とも言える精力的な活動を展開してきた。全国ツアーは軒並みソールドアウト。追加公演も発表され、その勢いはさらに加速している。

その充実した45周年アクティビティを締め括るシングル「レイン・ガール (New Recording)」、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「レイン・ガール (New Recording)」

2025.12.10 ON SALE

ALBUM『HAYABUSA JET ll（ハヤブサ・ジェット・セカンド）』

■関連リンク

「レインガール (New Recording)」MV

https://youtu.be/v55qDr_jJFA

※11月26日0時に公開

「レインガール (New Recording)」特設ページ

https://www.moto.co.jp/features/rain-girl/

佐野元春 OFFICIAL SITE

https://www.moto.co.jp/

■【画像】佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND最新ビジュアル