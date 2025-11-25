お皿の中にご飯が入っていないことを確認した子猫ちゃんは、お怒りモードに…。まさかの怒りっぷりが可愛くて面白いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で31万再生を突破し、「力を溜めてからのやんのかステップ可愛い」「可愛いから怖くありません」といったコメントが寄せられました。

【動画：ご飯が入っていないことを確認した子猫→『次の瞬間』…笑撃すぎる『予想外の動き』】

ご飯を食べようとしたら…

TikTokアカウント「アルたん」に登場したのはミヌエットの「アル」くん。2025年6月に生まれたばかりで、もっふもふな毛並みとクリクリなお目目がチャームポイントの愛らしい男の子です。

そんな可愛いアルくんですが、この日はちょっぴりお怒りモードだったそう。その理由は、お皿にご飯が入っていなかったから。「ご飯が入ってないにゃんて、ありえないにゃ！」と言いたげな様子で、何度もお皿の中を確認していたといいます。

ご飯がない…！？

アルくんは必死にお皿に顔を埋めたりしましたが、ご飯がないのは変わりません。その結果に愕然としたのか、お皿から後ずさりして飼い主さんのことを見つめてきたそうです。アルくんの表情からは「何でご飯くれないにゃ…？」といった気持ちが伝わってきます。

ちなみに飼い主さんいわく、アルくんはつい先ほどご飯をたくさん食べていたのだとか…！それだけ食べたのにも関わらず、悲しげな表情で飼い主さんに訴えていたかと思うと、笑わずにはいられません。

「Newやんのかステップ」誕生！

どうやら追加でご飯を貰えなかったアルくんは、怒りがふつふつと湧いてきたよう。じりじりと飼い主さんの方に寄ってきながら、突進してきたといいます。

ところが、その突進の仕方も変だったとのこと。普通の走り方ではなく、なぜか体を横にしながら突進してきたそうです。もしかするとアルくんなりの「やんのかステップ」なのかもしれませんね。怒っても可愛さが爆発している子猫のアルくんなのでした。

投稿には「こっち向いた瞬間がはぁぁん？？？ってかんじすぎて吹いた爆笑」「体こっちに向けて走るのではなくそのまま来るとは思わんかった」「やんのかステップが可愛すぎます」「思った突進の仕方と違ったw」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「アルたん」では、アルくんがお家に来たばかりの頃の様子や近況が投稿されており、すくすく成長している姿を見ることができます。

アルくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「アルたん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。