大橋ジムで一夜明け会見

ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）が25日、那須川天心（帝拳）との同級王座決定戦12回戦から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。前夜は3-0（116-112×2、117-111）で判定勝ち。約13か月ぶりの再起戦。格闘技戦績無敗を続けてきた“神童”に初黒星をつけて、世界王座に返り咲いた。会見では世界スーパーバンタム級4団体統一王者で兄の尚弥（大橋）についても思いを口にした。

傷はほとんどなく、きれいな顔で会見に臨んだ井上。ベルトを前にして「強敵である天心選手に勝てたということが一番ホッとしています」と安堵の表情を見せた。また「朝の生出演があり、一睡もしていません」と明かした。

試合に向けた練習では尚弥が天心対策のため、左構えでサポートする場面があった。当日の決戦直前は家族でリングに上がり、会場を盛り上げた。井上は家族について「一緒にいると心強い。力になる」と感謝。父の真吾トレーナーは「尚も弟が心配で仕方ないんですよ」と目を細めた。

井上は23年4月にWBA世界同級王座を獲得。2度の防衛に成功するも、24年10月に現WBA世界同級王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れて、王座陥落。引退をするか悩んだ末に現役続行を選んだ。那須川との再起戦に向けたトレーニングでは「初めてというくらい同じ思い、気持ち、温度でトレーニングができました」と、真吾トレーナーが太鼓判を押すほど、高い集中力、モチベーションをもって自身を追い込んだ。

会見後の囲み取材で原動力を聞かれると「同じ過ちは繰り返したくないと負けてからすごく考えました。（集中を）続けるのは大変ですよ。これを続けているのが尚なので。本当に凄いと思います」と兄に尊敬のまなざしを向けた。

那須川はキックボクシング、総合格闘技で合わせて47戦全勝。2023年4月にボクシングデビューし、今試合は転向8戦目。ここまで格闘技キャリアは54戦無敗だった。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）