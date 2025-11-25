俳優の月野有菜さんが、芸能事務所「エーライツ」への所属が決定したことを自身のSNSで発表しました。



【写真を見る】【 月野有菜 】 芸能事務所エーライツの所属に 「素敵なご報告ができるように、引き続き頑張ります！」





月野さんは、自身のインスタグラムで「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「この度、エーライツに所属することになりました」と報告。「芸能界に入った頃からお世話になっている方と、また一緒にお仕事をしていけることになり、とても心強く思っています」とコメントしています。

また、「新しい環境に感謝しながら、一つひとつのお仕事にしっかり向き合い、より成長できるよう努めてまいります」と決意を表明しました。

月野さんは最後に「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。素敵なご報告ができるように、引き続き頑張ります！まっててね これからもよろしくお願いいたします！」と、ファンへの感謝と今後の活動への意欲も綴りました。

この投稿に、「新たな環境で様々な表情を魅せて下さい」「新しい門出に祝福を

新たな気持ちで頑張ってください 引き続き応援してます」「心機一転ですね！月野さんらしくいてください！応援してます！」「新天地でも頑張って！応援してます！」などの声が寄せられています。







【 月野有菜さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：2002年9月20日

出身地：大阪府

サイズ：167cm

趣味：ギター・映画鑑賞・歌唱・ラグビー観戦

特技：バレーボール・水泳



【担当：芸能情報ステーション】