あまり知られていない「注目」のお米を紹介！受賞歴多数の「ゆうだい21」、希少なササニシキ変異種「かぐや姫」の特徴

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。



文・写真＝柏木智帆

お米に関わる仕事をしていると、「一番おいしい品種」を質問されることがありますが、答えに困ってしまいます。同じ品種でも栽培環境によって味わいは異なりますし、好みは人それぞれだからです。

そこで、今回は「注目されている品種」と、私が「注目している品種」をご紹介します。

みずみずしく輝く「ゆうだい21」

近年、お米のコンクールで多数の賞を獲得して注目されているのは、栃木県の宇都宮大学で生まれた「ゆうだい21」という品種です。前田忠信・宇都宮大学名誉教授が20年かけて品種として育てあげ、2010年に品種登録されました。

コンクールではコシヒカリよりもノミネート数が多いものの、あまり店頭で見かけることがないためか、宇都宮市民でも「知らない」「食べたことがない」という人もいるのが現状です。

それでも、2025年2月に宇都宮大学で開かれた「ゆうだい21」だけを集めたコンクールでは、1都1府30県から計215点の「ゆうだい21」が出品されるなど、おいしいお米を目指す各地の農家によって栽培されています。

「ゆうだい21」はコシヒカリよりも粘りが強いですが、もち米に近い粘りとやわらかさを持った「低アミロース品種」のような食感とは違います。低アミロース品種は水を減らした炊飯が推奨されていますが、「ゆうだい21」は水を減らして炊いてしまうと持ち味を出すことができない傾向があると感じます。

最大の特徴は「おねば」の厚さ。

おねばとは、炊飯時に米粒の表面から出てくるでんぷんの溶解物が、濃縮して膜状にごはん粒を覆ったものです。このおねばによってごはんのツヤが生まれるため、「ゆうだい21」はごはん粒の表面がみずみずしく輝き、口の中でも濃厚なおねばを感じることができ、冷めてもしっとり感が続くのが特徴です。

炊飯によって変動が出やすい品種だと感じますので、うまく炊けない場合は水の量や炊飯道具を変えたりして試してみることをおすすめします。

一方で、今後に注目しているのは「かぐや姫」です。

猛暑の影響を軽減？「かぐや姫」の可能性

「かぐや姫」は、宮城県の旧・矢本町（現・東松島市）の小野寺諭さん（故人）が、平成5（1993）年の「平成の大冷害」時に発見した「ササニシキ」の突然変異から育てあげ、平成11（1999）年に品種登録されました。種子の譲渡・販売が限定されていたため、栽培者が極めて少ない超希少品種でしたが、6年前に種子の権利が切れ、誰でも栽培できるようになりました。

栃木県塩谷市「すぎやま農場」の農家・杉山修一さんは5年ほど前に兵庫県の農家から種もみを入手して栽培を始めました。

現在、日本で作られているお米のほとんどがコシヒカリの直系子孫ですが、「ササニシキ」や「かぐや姫」は例外です。だからこそ、「この品種をこのままなくしたら日本にとっての大きな損失」と考えた杉山さんは、かぐや姫の稲の姿や特性を保持するために、埼玉県久喜市「神明育種研究所」に原種苗管理を依頼しました。

時間をかけて実っていく晩生品種で猛暑の影響を少なくできる可能性があるため、杉山さんは「地球温暖化時代のササニシキの代替としておもしろい品種」と考えています。

希少品種となった「ササニシキ」

かぐや姫のもとの品種である「ササニシキ」は、1963年（昭和38年）に宮城県古川農業試験場で生まれましたが、平成の大冷害から2年連続の大幅減収をきっかけに栽培農家が減少してしまい、今では希少品種となりました。

それでも、粘りが少なく粒ほどけが良いことからシャリに使う鮨職人がいるほか、あっさりとした味わいが和食に合うと根強いファンがいます。

「かぐや姫」は、こうしたササニシキの味わいを受け継いださっぱりとした味わいがあるほか、晩生ゆえに猛暑下でも品質を高められる可能性もあり、今後の普及に期待したい品種です。

品種といえば試験場で生まれるのが一般的ですが、大学教授が育てた品種もあれば、農家が育てた品種、民間企業が育てた品種もあるなど、出自はさまざまです。いろいろな品種を食べながら、ぜひその出自や背景を調べてみると、また違ったおいしさに出会えるのではないでしょうか。

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター。