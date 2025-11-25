M!LK吉田仁人＆曽野舜太、受験生応援番組に出演 神社祈祷ロケ企画も
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人と曽野舜太が、12月4日放送の文化放送特別番組『トンボ鉛筆 presents レコメン！受験生応援スペシャル』（後10：00〜深0：00）に出演する。
【番組カット】受験生のために！神社祈祷ロケをする吉田仁人
同局では、受験生リスナーにエールを送る「〜キミはひとりじゃない〜文化放送 受験生応援キャンペーン」を12月1日から来年2月19日の約2ヶ月半にわたって開催する。同キャンペーンは9年連続の実施となり、今回は『レコメン！』木曜パーソナリティを務めるM!LKの吉田が、キャンペーンキャラクターに就任した。
12月4日に生放送する同番組は、「トンボ＝勝ち虫＝縁起が良い」をキーワードに、頑張る受験生を全力で応援する特別番組。パーソナリティは、キャンペーンキャラクターを務める吉田、吉田とともにM!LKで活動する曽野が担当する。
曽野は、2018年8月にM!LKに加入したグループ最年少メンバーで、2002年生まれ。ドラマや映画など、俳優としても活躍している。高校卒業後は学習院大学に進学し、今年3月に卒業。高校生で英検準一級に合格するなど英語が得意で、日本テレビ系『ZIP!』では英語コーナーにレギュラー出演経験もある。
番組では、受験にまつわるメール紹介や楽曲オンエアのほか、今まで数々の大舞台に挑んできた2人だからこそ話すことのできる、受験生に向けた激励トークを送る。さらに、吉田による神社祈祷ロケ企画やリスナーへのプレゼントといった企画も。キャンペーン期間中は、トンボ鉛筆と『レコメン！』がコラボした受験応援オリジナル鉛筆もプレゼントする。
【番組カット】受験生のために！神社祈祷ロケをする吉田仁人
同局では、受験生リスナーにエールを送る「〜キミはひとりじゃない〜文化放送 受験生応援キャンペーン」を12月1日から来年2月19日の約2ヶ月半にわたって開催する。同キャンペーンは9年連続の実施となり、今回は『レコメン！』木曜パーソナリティを務めるM!LKの吉田が、キャンペーンキャラクターに就任した。
曽野は、2018年8月にM!LKに加入したグループ最年少メンバーで、2002年生まれ。ドラマや映画など、俳優としても活躍している。高校卒業後は学習院大学に進学し、今年3月に卒業。高校生で英検準一級に合格するなど英語が得意で、日本テレビ系『ZIP!』では英語コーナーにレギュラー出演経験もある。
番組では、受験にまつわるメール紹介や楽曲オンエアのほか、今まで数々の大舞台に挑んできた2人だからこそ話すことのできる、受験生に向けた激励トークを送る。さらに、吉田による神社祈祷ロケ企画やリスナーへのプレゼントといった企画も。キャンペーン期間中は、トンボ鉛筆と『レコメン！』がコラボした受験応援オリジナル鉛筆もプレゼントする。