コウメ太夫、8月に『ゴジュウジャー』撮影参加も… 出演シーンなしでサインだけロックハート城に飾られる “チクショー”の文字に「預言者か」
群馬県吾妻郡高山村にある日本で唯一移築復元したヨーロッパの古城「ロックハート城」のXが23日に更新。同日に放送されたスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」のロケ地になったことを報告した。
【写真あり】コウメ太夫、8月に『ゴジュウジャー』撮影参加も… 出演シーンなしでサインだけロックハート城に飾られる
同日、Xでは「ロックハート城」がトレンド入りした。公式Xでは「本日のゴジュウジャーをご覧いただいた皆様にたくさん反応を頂け、うれしい限りです！」と感謝すると「キャストの皆様の直筆サインと公式ポスターを掲示しております」と出演した遠野吠／ゴジュウウルフ役の冬野心央、百夜陸王／ゴジュウレオン役の鈴木秀脩、暴神竜儀／ゴジュウティラノ役の神田聖司、猛原禽次郎／ジュウイーグル役の松本仁、熊手真白／ゴジュウポーラー役の木村魁希、クオン役のカルマのサインが飾られた。さらに、諸般の事情で出演シーンがなかったコウメ太夫、千綿勇平のサインも並んでいた。サインは当初、1周間程度の展示が予定されていたが、ファンの希望により、12月14日まで展示期間延長が決定した。
コウメ太夫のサインにファンは「ほんまにチクショーなんよ」「コウメさんは預言者かなんかですか（笑）」とコメントしていた。
ロックハート城は、優雅でロマンチックな風情と、美しく再現された中世ヨーロッパの街並みによって恋人の聖地、特撮作品などを筆頭としたロケ地の聖地、SNS映えの殿堂など「聖地」として有名な施設で、また撮影の舞台としても広く支持を受けている。
【写真あり】コウメ太夫、8月に『ゴジュウジャー』撮影参加も… 出演シーンなしでサインだけロックハート城に飾られる
同日、Xでは「ロックハート城」がトレンド入りした。公式Xでは「本日のゴジュウジャーをご覧いただいた皆様にたくさん反応を頂け、うれしい限りです！」と感謝すると「キャストの皆様の直筆サインと公式ポスターを掲示しております」と出演した遠野吠／ゴジュウウルフ役の冬野心央、百夜陸王／ゴジュウレオン役の鈴木秀脩、暴神竜儀／ゴジュウティラノ役の神田聖司、猛原禽次郎／ジュウイーグル役の松本仁、熊手真白／ゴジュウポーラー役の木村魁希、クオン役のカルマのサインが飾られた。さらに、諸般の事情で出演シーンがなかったコウメ太夫、千綿勇平のサインも並んでいた。サインは当初、1周間程度の展示が予定されていたが、ファンの希望により、12月14日まで展示期間延長が決定した。
コウメ太夫のサインにファンは「ほんまにチクショーなんよ」「コウメさんは預言者かなんかですか（笑）」とコメントしていた。
ロックハート城は、優雅でロマンチックな風情と、美しく再現された中世ヨーロッパの街並みによって恋人の聖地、特撮作品などを筆頭としたロケ地の聖地、SNS映えの殿堂など「聖地」として有名な施設で、また撮影の舞台としても広く支持を受けている。