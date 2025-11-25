「去年のブーツぼろぼろ」な40・50代へ！【studio CLIP】軽くて楽ちん♡「優秀ブーツ」

去年までヘビロテしていたブーツがすっかりくたびれ気味なら、今シーズンのシューズが出揃った今が新たな相棒を迎えるタイミングかも。【studio CLIP（スタディオクリップ）】では、軽やかな履き心地と日常に嬉しい機能性に期待できる優秀ブーツが手頃な価格で展開中。サイドゴアにスニーカー風とデザインも個性豊かなので、ビビッと心ときめく1足を探してみて！

ミニマルなデザインが品格を引き立てる

【studio CLIP】「軽らくサイドゴアブーツ」\6,290（税込）

上品なツヤのある合成皮革素材を使用したミニマルなデザインのサイドゴアブーツ。トレンドに依存せず使いやすい1足として、コーデを足元から格上げしてくれそうです。控えめな3.2cmのローヒールで、カジュアルになりすぎないのが大人におすすめのポイント。ボアとメッシュの2種類のインソールが付属しているので、好みに合わせて使い分けてみて。

スニーカー風のソールがコーデの軽やかな外し役に

【studio CLIP】「軽らくスニーカーブーツ」\6,290（税込）

スニーカー風のソールをドッキングさせることで、長時間のお出かけ時にも無理なく頼れそうな新感覚のトレンドブーツ。アッパーにはストレッチ性のある合成皮革素材が使用されており、スポーティーなテイストからキレイめコーデまで柔軟に合わせやすいのが魅力です。日頃、あまりかっちりとしたブーツは履き慣れないという人にも◎

軽量 & 撥水加工で雨の日にも頼れる

【studio CLIP】「軽らく撥水ニットブーツ」\4,403（税込・セール価格）

肌あたりの良さに期待できるニット素材をアッパーに使用した上品なニットブーツ。公式サイトによると「甲材に水をはじきやすい加工を施しています」とのことで、軽い雨の日なら安心して履いて行けそう。さらに「消臭・抗菌防臭機能のあるテープをつま先裏地に付随しております」とのことで、長時間歩く日にもOKかも。アッパーとソールの色味に統一感があるため、コーデの色合わせに悩まずスタイリングしやすいはず。

厚底のウェッジソールでスタイルアップを後押し

【studio CLIP】「軽らく柔らかブーツ」\6,290（税込）

公式サイトにて、「厚底なのに優しい履き心地」と紹介されているプレーンなショートブーツ。程よくボリュームを足してくれる下重心のシルエットはスリムなナロースカートやパンツとも合わせやすく、スタイルアップを後押ししてくれそう。ヒールとつま先の高さに大きな差がないウェッジソールのため、歩いたときの安定感に期待できるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ