ÂçÊª²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÉã¤¬À¸ÊüÁ÷¤ò»ëÄ°Ãæ¡©»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤Î¹ðÇò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª¿ÀÅÄ°¦²Ö¤ÏÇ®Îõ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬25Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê83¡Ë¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤È¡¢¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤òÉã¤Ë»ý¤Ä½÷Í¥¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬½Ð±é¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»ûÅç¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»âÆ¸¤Ï¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎÀ³Ê¤ËÀ¨¤¯»÷¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤ªÉãÍÍ¤âÃÝ¤ò³ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¡£¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤¦¡£ÃËµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸å¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¤ªÉãÍÍ¤ËÀ¨¤¤¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡È¤¢¤¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡¢¸ý¤â¤¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¤¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¡¢¶²¤ë¶²¤ë¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ³Ú²°¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ª¤¦¡ª¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¡£ºòÆü¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤â¼Çµï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ç¤âÀ¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ò¡È¤ß¤¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ö»ûÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¤¤¼è¤é¤ì¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¤ß¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡ÈºòÆü¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡©Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¤±¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¡£Åö¤Î»ûÅç¤Ï¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤ò¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿ÀÅÄ¤¬¡Ö¼·ÂåÌÜ¤Ã¤Æ¤ª¤¦¤Á¤Ç¤âÌÌÇò¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£»ûÅç¤Ï¡Ö´ðËÜ¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ìµ¸ý¤ÇÉÝ¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤É¤¦´î¤Ð¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬À¨¤¯Ä¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤«¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤Æ¡¢º£²¿¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤ì¤òº£ÅÙ²ÎÉñ´ì¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢À¨¤¤µ¤¤¬¼ã¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö²¼¼ê¤·¤¿¤é¡Ê¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¡Ë¸«¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£³Ú²°¤Ç¸«¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡×¤È»ûÅç¡£»âÆ¸¤â¡Öº£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤ªµ§¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼·ÂåÌÜ¡ª¤ï¤¿¤¯¤·¿ÀÅÄ°¦²Ö¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸åÎó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¾®¿ùÎµ°ì¤¬¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢ß·Éô¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Öº£¤Î¤¯¤À¤ê¡¢¼·ÂåÌÜ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾®¿ù¤Ï¡Ö²ÐÍËÆü¡¢²ÐÍËÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£