2025年に開業25周年を迎えた東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にて醸造しているクラフトビール「ハーヴェスト・ムーン」

日本地ビール協会主催のビール審査会「インターナショナル・ビアカップ2025」（11月18日発表）において、定番銘柄「ピルスナー」がドルトムンダー/エクスポートまたはジャーマンスタイルオクトーバーフェストスタイルのボトル・缶部門とケグ部門でゴールドをダブル受賞！

2000年の開業以来、造り続けてきた「ピルスナー」は、ホップがきいた、すっきりキレのある爽快感が魅力のハーヴェスト・ムーンの代表的な銘柄の一つ。

世界中で最も親しまれている黄金色のラガータイプビールです。

ハーヴェスト・ムーンのビールが同審査会のカテゴリーチャンピオンに選ばれるのは今回が初めてです。

さらに、定番銘柄「ペールエール」がクラシック・イングリッシュ・ペールエールスタイルのケグ部門で銘柄初のゴールドを受賞。

「ペールエール」は同スタイルのボトル・缶部門でシルバーも受賞。

そのほか定番銘柄の「シュバルツ」と「ブラウンエール」がケグ部門（※ビアスタイルは下の表を参照）でブロンズをそれぞれ受賞し、合計6つのメダルを獲得しました。

今回受賞した銘柄について

銘柄賞受賞ビアスタイル特徴などピルスナーゴールド（ケグ部門）ゴールド（ボトル・缶部門）ドルトムンダー/エクスポートまたはジャーマンスタイルオクトーバーフェスト世界中で最も親しまれている黄金色のラガータイプビールで、ホップがきいた、すっきりキレのある爽快感が楽しめる人気のビール。ペールエールゴールド（ケグ部門）シルバー（ボトル・缶部門）クラシック・イングリッシュ・ペールエールイギリス産のエール麦芽とアロマホップを使用したビール。酵母由来のフルーティーなアロマが特徴。シュバルツブロンズ（ケグ部門）ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア甘みと苦みのバランスが取れたコーヒーのようなローストフレーバーが特徴の黒ビールで、何杯飲んでも飽きがこないビール。ブラウンエールブロンズ（ケグ部門）アメリカンスタイル・ブラウンエールほんのり甘いカラメル風味、アメリカ産のアロマホップの強い苦みとエール酵母がもたらすフルーティーで華やかな香りが特徴の通好みのビール。

今回のカテゴリーチャンピオンについて

受賞銘柄カテゴリーカテゴリー審査数ピルスナージャーマンヘリテイジ（ケグ部門）64銘柄

