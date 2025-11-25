俳優でミュージシャンのドナルド・グローバー（４２）が、昨年脳卒中を患っていたことを明らかにした。音楽活動名義「チャイルディッシュ・ガンビーノ」としてのツアー日程の一部を延期し、健康回復に専念していたというドナルドが今回、その背景にあった複数の深刻な健康問題について語った。



【写真】脳内出血で倒れ療養中のイケメン朝ドラ俳優「５年ぶりだ。笑った笑った。またね」

２２日にタイラー・ザ・クリエイター主催のイベント「Ｃａｍｐ Ｆｌｏｇ Ｇｎａｗ」に出演したドナルドは観客に向けて、ルイジアナで激しい頭痛に襲われながらも公演を続けたことを振り返った。その後ヒューストンで病院で診察を受け、医師から「脳卒中を起こしていた」と告げられたという。



「最初に思ったのは、みんなを失望させてしまったということだった」と語り、さらに「次に浮かんだのは、今でもジェイミー・フォックスを真似しているということだった」と冗談めかして付け加えた。ジェイミーも２０２３年に脳卒中を経験している。



ドナルドはまた「足を骨折し、心臓に穴が見つかった」と明かし、手術を受けた後さらに別の手術も必要になったと明かした。こうした一連の出来事を通じて、「望む人生を生きることの大切さ」に気づいたという。



最後に観客へ向けて「人は二度生きると言われている。二度目の人生は、一度しかないと気づいた時に始まる。自分の望むように生きるべきだ。もしまたやり直すことになっても、もっと良くなるはずだ」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）