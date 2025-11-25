お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が24日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。バラエティー番組のやらせを疑う視聴者を切り捨てた。

番組では「今年溜まった本音を吐き出す『MC毒出しノート2025』」と題し、大物MCへの本音をつづったとろサーモン久保田かずのぶの毒出しノートの中身を紹介した。実は「ずっと1人だけ納得いかないMCがいる」と言い、「すぐに“お前おもろないねん”とか、M―1チャンピオンという括りのナレーションが流れたら、冷めた顔で“まだ言うとんかい”とか。世間が思っている人間とは真逆で、たくさん裏でもひどいこと見てきた。この際だから言う。後輩や演者からも評判は悪すぎる」という。

これを受け、井口は「僕が思うのは」と切り出し、「あれはやらせだとか、台本があるとか言うやついるじゃないですか、SNSとかで。まずお前、いい人と悪い人見抜けてないからな！」と指摘。

「お前がいい人と思ってる芸能人嫌なやつだからな！お前に台本かどうかを見抜く力なんてあるわけないんだよ！お前がいい人と思ってるやつ、大概嫌なやつだぞ、めちゃくちゃ！お前なんか何にも分かんないんだから」とまくし立てて笑わせた。