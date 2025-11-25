歌舞伎俳優の坂東玉三郎（75）が25日、都内で行われた第22回「タニタ健康大賞」の贈賞式に出席した。歌舞伎の舞台以外でも活躍する人間国宝は健康の秘訣を「昼寝」と明かした。

演劇に関する賞は数々受賞してきたが、「健康に関するものは初めて」という。幼少期は体が弱かったといい「20歳ぐらいから舞台で大役をいただくようになって休むことができないあから健康に気を付けるようになった」と明かした。

ここまで活躍できる秘訣は「昼寝」だという。「舞台中は10分でいいから寝ちゃう。普段は30分前後で、疲れている時は40、50分寝ちゃうことはありますね」と明かした。普段の睡眠時間も8時間取っているといい「この年齢だとあまり寝過ぎちゃいけないらしいけど、僕にはそれが大事。40歳ぐらいまでは10時間は寝ていました」と話した。

さらに柔軟も1日30分近く行って、背筋を伸ばしてきた。「遠く（の席）から舞台を見てもらった時に、声がちゃんと出ていること姿勢がいいことが一番大事」と舞台に立つ上で心情としている。そこで「19歳のころからずっと継続して、20〜30分ストレッチをしています」とした。