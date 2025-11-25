村井國夫の妻・音無美紀子、40歳迎えた俳優・長男の“お祝いショット”公開「一族ですね似てる！」「立派な紳士に」 幼少期を描いた似顔絵も紹介
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が22日、自身のインスタグラムを更新。40歳を迎えた長男で俳優・村井健太郎の“バースデーセレモニーを行ったことを明かし、ケーキを前に笑みを浮かべた健太郎の近影などを公開した。
【写真・動画】「一族ですね似てる！」「立派な紳士に」40歳を迎えた長男で俳優の村井健太郎
前日21日の投稿では「健太郎、40才!!!お誕生日おめでとう」と祝福し、音無が描いた健太郎の幼少期の似顔絵などを紹介していたが、この日は「仕事から帰って来たのが23時、日付が変わらない内に、Birthdayセレモニーを」と自宅で“ささやかなお祝い”をしたことを報告。
イタリアンレストランでも働いている健太郎は当日遅番だったようで「本人は遅番だから夜ご飯はいらないし。でも、私達にとっても親業40年記念よね」と炊いた赤飯が並ぶ食卓の写真や、動画にはバースデーソングを歌って祝う家族のほほ笑ましい様子がとらえられている。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「立派な紳士に成られましたね」「親から子への愛を感じます」「一族ですね似てる！」「みきこママ料亭のようなお料理」「美紀子さんの作ったお料理は愛情たっぷりですね」「幸せ家族」など、祝福を中心にさまざまな声が届けられている。
