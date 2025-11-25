コメダ珈琲店にスープ2種が新たにレギュラーメニュー入り ぽかぽか温まる『クラムチャウダー』と『ミネストローネ』が登場
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で12月3日から『クラムチャウダー』『ミネストローネ』をレギュラーメニューとして通年販売を開始する。
【写真】新作の『グラクロ〜海老香るトマトソース〜』
寒い季節にうれしい、心も体もぽかぽか温まる2種のスープがレギュラーメニューに新しく仲間入り。あさりの旨みが広がるとろ〜りクリーミーな『クラムチャウダー』と、野菜の旨みが溶け込んだ、8種の具材で食べごたえのある『ミネストローネ』。素材の味わいをぎゅっと詰め込んだ、ほっとする一杯となっている。
■商品詳細
『クラムチャウダー』540円〜780円（税込）
あさりの旨みが溶け込んだクリーミーなスープに、具材を合わせたクラムチャウダー。あさりの風味に、ミルクのやさしい甘さとコクが重なり、ひと口ごとに豊かな味わいが広がる。とろ〜りまろやかなスープの舌触りと、具材の食感が楽しめる一杯は、パンとの相性も抜群。モーニング、ランチ、軽食…どんな時間にも寄り添う、ほっとする味わいを届ける。
『ミネストローネ』540円〜780円（税込）
8種類の具材が入った、食べごたえのあるミネストローネが新登場。トマトの程よい酸味に、コトコト煮込んだ野菜の甘さと旨みがスープに溶け込んで、奥行きのある味わいが感じられる。ごろっとした野菜の食感がひと口ごとに楽しめて、満足感のある一杯に仕上げた。野菜の旨みが重なり合う味わいを、最後まで楽しむことができる。
