インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」で「ハッピースマイルキャンペーン」を開始した。終了時期は未定。

期間中、対象の料金プランを申し込むと最大3カ月間、月額利用料が割り引かれる「音声SIM割引特典」や月間データ容量が毎月10GB増量される「音声SIMデータ増量特典」のほか、通話定額オプションが0円で利用できるキャンペーンが実施される。

音声SIM割引

5ギガ、10ギガ、15ギガプランのいずれかを申し込むと最大3カ月間、月額利用料の割引を受けられる。5ギガプランと10ギガプランは150円/月、15ギガプランは900円/月、利用料から割り引かれる。

音声SIMまたは音声eSIMがキャンペーンの対象。割引が適用されるのは1回線につき1回のみ。月中に利用を開始した場合、利用料は日割計算だが、割引は満額適用される。利用料が割引額を下回る場合は、日割の月額利用料と同額を上限として割り引く。申し込み時と異なるプランへ移行すると、キャンペーンの対象外となる。

新たにギガプランに申し込むユーザーのほか、IIJmioの旧プランからギガプランに契約変更するユーザーが対象となる。

音声SIM データ増量

期間中に15ギガ、25ギガ、35ギガ、45ギガ、55ギガプランのいずれかを申し込むと、利用開始月から3カ月間、月間データ容量が毎月10GB増量される。

音声SIMと音声eSIMのいずれもキャンペーンの対象となる。データ容量の増量は、1回線につき1回のみ適用される。利用開始月のデータ量および増量分はいずれも日割計算となる。増量されたデータ容量を「データシェア」で、複数回線で利用する場合は、データプレゼント機能からシェアグループへの移行手続きをする必要がある。

新たにギガプランに申し込むユーザーのほか、IIJmioの旧プランからギガプランに契約変更するユーザーが対象となる。

通話定額オプション割引特典

期間中に通話定額プラン各種に申し込むと、オプションに応じて月額利用料が最大3カ月にわたり割り引かれる。

「通話定額5分＋」は500円/月、「通話定額10分＋」は700円/月、「かけ放題＋」は1400円/月がそれぞれ割り引かれて0円になる。割引の適用は1回線につき、いずれかの通話定額オプション1回まで。途中で別の通話定額オプションに変更すると、キャンペーンの対象外となる。

新たにギガプランと通話定額オプションを同時に申し込むユーザーと、すでにギガプランを利用中で、通話定額オプションに新たに申し込むユーザー、IIJmioの旧プランからギガプランと通話定額オプションに申し込むユーザーが割引を受けられる。

既存ユーザーのうち、過去1年以内に実施された通話定額オプション割引キャンペーンで割引を受けていたユーザーは、今回のキャンペーンの対象外となる。