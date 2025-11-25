ヨドバシ・ドット・コムで「2026年 夢のお年玉箱」の抽選販売の申し込み受け付けが始まった。期間は12月1日まで。参加対象はヨドバシ・ドット・コム会員。新規に会員登録したユーザーも参加できる。

「夢のお年玉箱」はヨドバシカメラが提供する抽選販売で、iPhoneやApple Watch、プレイステーションなど64種類の抽選に参加できる。何が入っているかは「お楽しみ」としている。

複数商品の抽選に申し込み可能で、抽選受付期間中は追加の申し込みができる。当選はいずれか1商品のみで、当選した商品は10％ポイント還元で購入できる。

11月20日時点で「GOLD POINT CARD+」会員かつポイント共通化済みの場合、1月1日～11月20日にヨドバシ・ドット・コムで購入履歴がある場合、1月1日～11月20日にヨドバシカメラ店舗で購入履歴があり、11月20日までにポイント共通化済みの場合のいずれかに該当すると当選確率が優遇される。

当選発表は12月3日9時ごろを予定しており、注文期限は12月6日まで。

抽選対象商品は以下の通り（一部）。

夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ iPhone Proの夢価格：20万円当選倍率：128倍 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ iPhoneの夢価格：13万5000円当選倍率：16倍 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ Xiaomi 6.88インチの夢価格：1万円当選倍率：1倍 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ Xiaomi 6.36インチの夢価格：6万5000円当選倍率：3倍 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ モトローラ 6.7インチの夢価格：3万5000円当選倍率：11倍 夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ モトローラ 折りたたみスマホの夢価格：5万円当選倍率：3倍 夢のお年玉箱2026 Androidタブレット（8.7インチ）の夢価格：8000円当選倍率：4倍 夢のお年玉箱2026 Androidタブレット（12.1インチ）の夢価格：2万5000円当選倍率：7倍 夢のお年玉箱2026 AIサーフェスPro（Snapdragonモデル）の夢価格：15万円当選倍率：6倍 夢のお年玉箱2026 iPadの夢価格：4万円当選倍率：63倍 夢のお年玉箱2026 Apple Watch（44mm）の夢価格：3万7000円当選倍率：48倍 夢のお年玉箱2026 Apple Watch（40mm）の夢価格：3万2000円当選倍率：38倍 夢のお年玉箱2026 SIMフリータブレット9インチの夢価格：1万8000円当選倍率：38倍 夢のお年玉箱2026 プレイステーション5の夢価格：6万円当選倍率：6倍 夢のお年玉箱2026 高音質ノイズキャンセルフルワイヤレスイヤホンの夢価格：2万円当選倍率：3倍