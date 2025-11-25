¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡Ûºù°æÀµ¹§¤¬ÄïÄï»Ò¡¦°¤ÉôÂó¿¿¤Î£Çµ½é£Ö¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¾¾¸Í¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡Ö¥Ù¥ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£¾®ÁÒ£Çµ¶¥ÎØº×¤Î·è¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£µÆü¤ÎÁ°Æü¸¡ºº¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬£±£²£Ò½éÆüÆÃÁª¥¹¥¿¡¼¥È¤Îºù°æÀµ¹§¡Ê£³£¸¡áµÜ¾ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØº×¤òÀ©¤·¤¿ÄïÄï»Ò¤Î°¤ÉôÂó¿¿¡£Âç°ìÈÖ¤ò¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºù°æ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ£±£°£µÅÀ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤è¡£¥ï¥±¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾¡¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌ´¸«¿´ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ë»¤·¤¤¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Ä¤Ä½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£µÆü¤ÎÁáÄ«£¶»þ¡£¡ÖÎ§µÁ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª½Ë¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡£ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç½Ë¾¡²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È·òµ¤¤ÊÄïÄï»Ò¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¥Ä¥¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤ÏËÉÙ¤ÊÎý½¬ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤«¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤¿¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Êºù°æ¡Ë¤È¡¢²þ¤á¤ÆàÅö¤¿¤êÁ°á¤Î¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÊÌÉÜµÇ°¤ÎÃæÆü¤°¤é¤¤¤«¤é¼ó¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ç¼ê¤Î¤·¤Ó¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï¿¦¶ÈÉÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢Á°²óÌ¾¸Å²°¤«¤é¤ÎÃæ£¶Æü¤ÏÎý½¬¤È¥±¥¢¤Ë¤¢¤Æ¤¿¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª¤ÏÃ±µ³Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅìÌð·½¸ã¤ÎÈÖ¼ê¤òÁª¤ó¤À¡£ÄïÄï»Ò¤Î²÷µó¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£