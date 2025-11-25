上戸彩“ギャン泣き”長女を寝かしつけた大物俳優告白「30分くらいかけて…」
【モデルプレス＝2025/11/25】女優の上戸彩が、24日放送のTBS系特別番組「ウルトラタクシー」（よる9時〜）に出演。泣きじゃくる長女を寝かしつけた大物俳優を明かした。
【写真】上戸彩の長女を寝かしつけた大物俳優
◆上戸彩、長女を連れて木村拓哉の自宅に訪問
この日は、上戸がプライベートで長女を連れて俳優の木村拓哉の自宅に訪問した時の話題になり、上戸が「木村さん赤ちゃん上手だからな」と言うと木村は「赤ちゃん上手っておかしいだろ」とツッコミ。そして、上戸が「長女ね、木村さんの家に遊びに行った時にギャン泣きしてて」と振り返ると、木村は「その時に我が家にいた犬とすごくよくないタイミングで接触して…」と説明。続けて「彩ちゃんちのちびっ子が130％くらいの握力で犬をギュッと握りしめて泣きじゃくってた」と上戸の長女の様子を明かした。
◆木村拓哉、泣きじゃくる上戸彩の長女を「絶対寝かしつけてやろう」と決意
この状況を受け、木村は「絶対寝かしつけてやろう」と思ったそうで、上戸は「30分くらいかけて寝かしつけてくれた」と木村の様子を語っていた。
上戸は、EXILE HIROと2012年9月14日に結婚。2015年8月に第1子、2019年7月に第2子、2023年6月22日に第3子の出産を発表した。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】