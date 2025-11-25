マクドナルド、Francfrancと初タッグ コラボ福袋発表【内容一覧】
【モデルプレス＝2025/11/25】マクドナルドは、インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋2026」を抽選販売。12月1日14時より、マクドナルド公式アプリで事前抽選販売の受付が開始される。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
マクドナルドのオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券をセットにした福袋の抽選販売が決定。今回より応募条件として、マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード（特典）プログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント（10円で1ポイント付与）を保有している人が対象となる。
今回は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいデザインで実用性抜群なアイテムがラインアップ。ポップでユニークな見た目と機能性を兼ね備えた「ビッグマックスープジャー」や、日常の買い物シーンにおしゃれをプラスする「ビッグな保温・保冷バッグ」、マクドナルドファミリーのグリマス、ハンバーグラー、バーディ、フライフレンズのデザインがキュートな「ハンドタオル」の3つのオリジナルアイテムと、マクドナルドの人気メニューである「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」などが楽しめる「商品無料券（店頭販売価格最大合計3,910円相当）」がセットとなっている。さらに、福袋10個に1個の割合で入っている特別デザインの「金のマックカード500円分」も、新年の運試しとして楽しむことができる。（modelpress編集部）
【ビッグマックスープジャー】
かわいいだけじゃない、保温・保冷機能も。食事のひとときに、ちょっとスマイルを。
【ビッグな保温・保冷バッグ（全3色、いずれか1つ）】
11Lのたっぷり容量。肩掛けができ、日々の買い物が楽しくなるような1品。
【ハンドタオル（全4色、いずれか1つ）】
パステルカラーがキュートな1品。
【マクドナルド商品無料券】
店頭販売価格最大合計3,910円（税込）相当。
【＜10個に1個の割合で封入＞金のマックカード500円分】
【Not Sponsored 記事】
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
◆マクドナルド、Francfrancと初コラボ 福袋発売決定
マクドナルドのオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券をセットにした福袋の抽選販売が決定。今回より応募条件として、マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード（特典）プログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント（10円で1ポイント付与）を保有している人が対象となる。
◆「マクドナルドの福袋」商品概要
【ビッグマックスープジャー】
かわいいだけじゃない、保温・保冷機能も。食事のひとときに、ちょっとスマイルを。
【ビッグな保温・保冷バッグ（全3色、いずれか1つ）】
11Lのたっぷり容量。肩掛けができ、日々の買い物が楽しくなるような1品。
【ハンドタオル（全4色、いずれか1つ）】
パステルカラーがキュートな1品。
【マクドナルド商品無料券】
店頭販売価格最大合計3,910円（税込）相当。
【＜10個に1個の割合で封入＞金のマックカード500円分】
【Not Sponsored 記事】