「10本は買ってる」「全色揃えてる」美容ライターが溺愛する715円リップとは？ 40代が“本気で使える”お手頃コスメを3つ厳選
これまで3万点を超えるコスメを使用してきましたが、仕事柄新しいものを中心に手を伸ばす傾向があります。その中でも色を変えたり、同じ色をリピートしたり、気づけば何度も購入しているコスメがあります。
美容ライターの遠藤幸子が、何度もリピートせずにはいられない「殿堂入りプチプラコスメ」を3つ紹介します。
◆老け見えを解消するケイトのアイシャドウ
現在48歳の筆者は、40歳を過ぎてから数年間にわたり、メイクするとすっぴんのときよりも老けて見えるという問題に悩まされました。試行錯誤を繰り返し、アイメイクでは、盛りすぎないことが重要だという結論にたどり着きました。
アイシャドウは肌なじみがいいことはもちろん欠かせませんが、透け感のある発色のものや薄づきのものが老けて見えにくい傾向にあります。この条件にマッチするのは、ケイト「ポッピングシルエットアイシャドウ」1,540円（税込）。
◆3色持ちするほどお気に入り
マットとグリッターの質感の差で、目元に自然な立体感を生み出すアイシャドウです。グリッターの輝きが安っぽくないので、年齢を問わず使いやすいです。
また、肌なじみがよく、薄づきで、色を重ねても重たくなることがないところがお気に入りのポイント。ベージュ系カラーのBE-1 シナモンポップ、ローズ系カラーのRD-1 ロージーポップ、アプリコット系カラーのOR-1 アプリコットポップの3色を所持するほど気に入っています。
中でも使用頻度が高いのは、ローズ系のRD-1 ロージーポップ。肌に溶け込みながら明るさと温もりを与え、優しげな印象に仕上がります。
粉とびもしにくく、テクニックを必要とせずに色を重ねるだけで完成度の高いアイメイクに仕上がるためつい手が伸びます。
◆セザンヌの人気リップは、色を変えながら10本はリピート
セザンヌの「ラスティングステイリップカラー」715円（税込）は、リニューアルを繰り返しながら多くの方に愛されてきたロングセラー商品。筆者も色を変えながら、もう10本ほどリピートしています。
年齢を重ねると、唇のくすみや縦ジワ、輪郭のぼやけなどに直面しますが、そんな大人の悩みに寄り添ってくれるリップ。発色がいいので唇のくすみをカバーし、唇の縦ジワが目立ちにくいふっくらとした仕上がりにも惹かれています。
密着感で保湿力が高く、飲食をしても通常のリップより落ちにくいのが好印象。派手すぎず、地味すぎず、日常にちょうどいい発色と色展開も魅力で、複数所持して使い分けています。
◆最も出番が多いカラーは？
2025年8月に発売された、01ローズレッド、02 ウォームブラウン、03 コーラルピンクの新色3色をすべて持っています。
最も気に入っており、出番が多いのは、01ローズレッドです。やわらかな発色のローズカラーで、肌に透明感とほどよい血色感を与えながら品のいい口元に仕上がります。
◆キャンメイクの名品アイライナーも10本リピート
不器用な方でも思い通りのラインが描きやすいキャンメイク「クリーミータッチアイライナー」715円（税込）は、言わずと知れたロングセラー＆ベストセラー。ブラウン系カラーは何度も同じ色をリピートし、新色や限定色が出ると購入することが多く、もう10本以上はリピートしています。
◆年齢を重ねてのまつ毛悩みに
1.5mmの超極細芯でまつ毛の隙間を埋めやすく、スルスルとした描き心地で濃密なラインを叶えます。年齢を重ねるにつれ、まつ毛の本数が減ったり、存在感が薄れたりすることに悩む方の強い味方に。
ウォータープルーフ＆スマッジプルーフで、一度乾いて密着すればにじみにくく、長時間きれいなラインをキープしてくれるところも頼もしいです。また、全11色（2025年10月現在）という色展開の豊富さも魅力のひとつ。
現在は定番色の02 ミディアムブラウンと03 ダークブラウンのほか、限定色の05と14の4色所持しています。中でも出番が多いのは02 ミディアムブラウンで、キツくならずに目元を引き締め、目ヂカラをさりげなく高めてくれます。
今回は、筆者のメイクに欠かすことができない、何度もリピートするプチプラの殿堂入りコスメを紹介しました。どのアイテムにも共通しているのは、買いやすい価格なのに信頼できるクオリティであること。プチプラコスメを選ぶ際の基準としても参考にしていただけますと幸いです。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
