クマの行動追跡→研究者も驚くような行動をとっていた NHKスペシャル「独自調査」“クマ異常事態”の真相に迫る
NHKスペシャル「独自調査 “クマ異常事態”の真相」（総合テレビ、毎週日曜 後9：00）が、11月30日に放送される。
【番組カット】姉をクマに殺された秋田市の男性
クマによる被害で、今年度の死傷者の数は220人以上。亡くなった人も最多。出没は県庁所在地の中心部や家屋の中にまでおよび、これまでにない異常な事態となっている。
実はこうした人里に現れるクマの生態は、まだほとんど研究が進んでいない。NHKは1年半にわたって自治体や大学と共同で人里周辺のクマを追跡調査。その行動を分析すると変容を遂げつつあるクマの“真の姿”が見えてきた。
今回番組が追跡調査を行ったのは秋田県北部、鹿角市の人里近くに現れた4頭のクマ。装着したGPSやカメラを使ってその行動を追っていくと、研究者も驚くような行動をしていた。学習能力の高いクマが、人の暮らす場所にどう侵出を始めているのかという実態が見えてきた。
このほか番組では、10月に81歳の女性がクマに襲われて死亡した秋田県の現地を取材。猟師でもある女性の弟は苦悩にさいなまれながら、その捕獲に乗り出す。
