いち髪リニューアル発売♡和草プレミアムエキスで“見ても触れても感動する絹髪”へ

2026年に20周年を迎える「いち髪」から、和草のちからをさらに進化させたインバスヘアケアシリーズがリニューアル発売されます。今回新たに「サクラ」と「トウキンセンカ」を加えた独自の「純・和草プレミアムエキス」が透明感あふれるツヤと絹のような手触りを実現。なりたい姿へ進む女性に寄り添い、髪だけでなく気持ちまで満たしてくれる処方へ♡3ラインすべてがパワーアップし、香りの表現や仕上がりもより魅力的に。日本発の予防美髪ケアを、毎日のバスタイムで堪能できます。

和草のちからで叶える“透明感×絹髪”

「いち髪」共通の特長は、日本の髪研究から生まれた予防美髪ケア。「純・和草プレミアムエキス＊1」に、今回新たにサクラとトウキンセンカを配合し、ダメージの補修と予防を同時に叶えます。

ノンシリコン・サルフェートフリー処方のシャンプーは植物由来アミノ酸系洗浄成分＊2を採用。髪と地肌をやさしく洗い上げながら、うるおいとツヤを守り、“見てもふれても感動する絹髪”へ導きます。

今回のリニューアルでは「なめらかスムースケア」「濃密W保湿ケア」「ダメージリペア＆カラーケア」の3ラインがさらなる魅力をまとって刷新されました。

選べる3ラインがパワーアップ

なめらかスムースケア



米胚芽油を含む和草エキスが摩擦を予防し、絡まりやすい髪もなめらかに。キューティクルスムース処方で、指通りのよい絹髪に。香りは可憐な山桜。

シャンプー：ポンプ450mL/詰替320mL/詰替2回分640mL

コンディショナー：ポンプ450g/詰替320g/詰替2回分640g

トリートメント：230g

ミニセット：40mL＋40g

濃密W保湿ケア



あんず油と茶花を含むエキスが髪と地肌をダブルで保湿。乾燥や広がりをケアし、しっとりまとまる髪へ。ほろ甘いあんずと上品な桜の香り。

シャンプー：ポンプ450mL/詰替320mL/詰替2回分640mL

コンディショナー：ポンプ450g/詰替320g/詰替2回分640g

トリートメント：230g

ミニセット：40mL＋40g

ダメージリペア＆カラーケア



エゴマを含む和草エキスがうるおいと艶を閉じ込め、傷んだ髪を集中ケア。リピジュア®＊3とベール成分＊4がキューティクルを密封し、カラー褪色まで抑制。檸檬花と桜の香りが洗練された印象に。

シャンプー：ポンプ450mL/詰替320mL/詰替2回分640mL

コンディショナー：ポンプ450g/詰替320g/詰替2回分640g

トリートメント：230g

発売日と販売チャネル

新しい「いち髪」インバスヘアケアシリーズは、2026年2月6日(金)より全国のドラッグストアやスーパーマーケットで発売予定。手に取りやすい豊富なラインナップで、髪悩みに合わせて選びやすくなりました。

＊１：【共通】米ぬかピュアリピッド（コメヌカ油 厳選された米の研ぎ汁由来成分）、サクラ、トウキンセンカ、米ぬかエキス、明日葉、ヒオウギ、ツバキ、ムクロジ（シャンプーに配合） 【なめらかスムースケア】米胚芽油 【濃密W保湿ケア】あんず油、茶花【ダメージリペア＆カラーケア】エゴマ

＊２：【なめらかスムースケア】ラウロイルサルコシンTEA、ラウロイルメチルアラニンNa【濃密Ｗ保湿ケア、ダメージリペア＆カラーケア】ラウロイルサルコシンTEA、ココイルグルタミン酸TEA

＊3：ポリクオタニウム－64

＊4：【シャンプー】ポリクオタニウム－7【コンディショナー】ビスジグリセリルポリアシルアジペート－2【トリートメント】ワセリン

進化したいち髪で、理想の絹髪へ♡

20周年を迎えて進化した「いち髪」は、ただ髪を美しく整えるだけでなく、自分らしさを受け入れて前に進む女性をそっと支えてくれる存在へ。

和草の力が生み出す透明感と絹の手触りは、毎日のヘアケアを特別なひとときに変えてくれます。

3つのラインから、自分の髪悩みに寄り添う一本を選べるのも魅力。新しいいち髪と一緒に、ありたい姿へ軽やかにふみ出してみませんか♪