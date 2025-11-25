中国のビザ免除措置が中国と欧州の相互連結と交流をけん引

中国の海南航空は現地時間11月22日、ベルギーのブリュッセルと中国南西部の重慶市を結ぶ直行便の運航を始めました。海南航空にとってブリュッセル・重慶路線は、ブリュッセルと北京、深セン、上海を結ぶ路線に次いで開設したベルギーと中国を結ぶ国際線です。

航空業界の関係者は、「ビザ利便化政策と航路の拡大から、好ましい循環が出現し、中国と欧州の相互連結が全面加速した。中国のビザ免除政策の効果が現れつつあることで、欧州の人々の中国行きの需要が急拡大しているので、航空会社が航路の回復と拡大を急いでいる」と見ています。

中国は11月、フランス、ドイツ、イタリアなど45カ国を対象にビザ免除政策を2026年12月31日まで延長すると発表しました。多くのオンライン旅行予約サイトからは、新しい政策が発表された後に、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデンなどの国を出発する中国便の航空券の予約が急増し、ビザ免除政策の効果が中国旅行に反映されていることが分かります。

欧州メディアは、「中国の入国ビザ免除政策の継続は、全世界の中国に行く観光客に新たな機会を与えた。文化の学び合い、旅行体験の向上、経済貿易協力の促進にとって重要な措置だ」と報じました。

ベルギーの旅行会社の責任者であるオウメン氏は、「中国の入国ビザ免除が大きな助けとなり、わが社や他のベルギーの旅行会社はますます多くの注文をいただいている。中国旅行に興味を持つ人が増えつつある」と述べました。（提供/CRI）