タレント小倉優子（42）が25日、東京・神田明神ホールでニールメッド「サイナス・リンス受験生応援イベント」に出席した。受験シーズンに向けて、鼻うがいを新しい習慣にするキャンペーン。12月6、13、20、21日には、受験の神様として知られる東京・湯島天神周辺でサイナス・リンス合格祈願スペシャルボトルを無料で配布する。

小倉は23年3月に白百合女子大を受験して合格。「新年から受験だったんですけど、体調管理のために当時、サイナス・リンスを知っていれば。私は一年中鼻が詰まっているので、助かります」と笑顔を見せた。

3児の母親で、中学1年の長男は試験期間中。「体調管理に気を使っています。鼻うがいもやらせました」。そして「鼻うがいをすると気持ちがいいし、スカッとする。風邪の対策プラス、気分も良くなる。本当にぜひ、使っていただきたいですね」と話した。

特製の合格祈願ボトルと「大切な日を元気に過ごせますように!!」と書き込んだ合格祈願の絵馬を披露。「私も、うがい、手洗いで、これからのシーズンを乗り越えようと思っているんですけど、受験生の皆さんも鼻うがいで乗り切ってください」とエールを送った。

食育健康アドバイザーの資格を持つ小倉は「母が健康志向だったので、朝は歯を磨いて白湯（さゆ）を飲むとか気を使ってきました。鼻うがいをすることで、思考も明るくなった気がします。全然、面倒くさくないし、持ち運びもできるのでどこでもできる。痛いのかなとも思っていたけど、こんなに手軽にできるのでいいですね」。

鼻うがいをしたことで「鼻詰まりが楽になった。呼吸もいっぱいできている感じで、いいことしかないな。私は説明書とか読まないタイプなんですけど、簡単にできた。コツがないのがいいですね」と話した。