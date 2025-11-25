「こんなしおしおの顔して寝るネコほかにおる…？」



【写真】おじいちゃん猫の「しおしお顔」です

こんな言葉と共に投稿されたのは、体を丸めながらしょんぼりとした表情を見せる猫さんの写真。眉間にしわを寄せ、目を細める姿に思わずこちらの表情も緩む一枚です。一度見たら頭から離れない猫さんの姿に、見ている人も驚きを隠さずにはいられないようでした。



「何があったらこうなるんやw」

「もふもふしょもしょも」

「だいぶ漬け込まれてる糠漬けみたいだ」

「めちゃくちゃ老いてるwwww」



こちらの猫さんは雑種のキジトラ猫、「ワンダー」くん。御年11歳のおじいちゃん猫です。その年齢以上に円熟味を増した顔つきが何とも言えません。



さらに、この投稿について猫飼いさんからもリプライが相次ぎ、愛猫たちの「しおしお顔」を捉えた写真が続々届きました。どの猫さんも負けず劣らずのインパクトで、リプ欄は猫好きが喜ぶ写真で埋め尽くされました。



ワンダーくんの飼い主は17匹の猫さんと一緒に過ごしているという「キャットアパートメントコーヒー」（@CatApartment）さん。5年ほど前まで京都で猫カフェを営んでいましたが、今は猫さんたちと穏やかに暮らしているそうです。そんな飼い主さんに、ワンダーくんの素顔や大勢の猫さんについて、詳しくお話を伺いました。



ーーこちらは何をしている時に撮影を？



「nekochanというアプリで配信中にこの顔をしていたので撮影しました」



ーー普段からこんな表情はよくするのでしょうか？



「よくこのようなしおしお顔になります。寝ている時と起きている時のギャップがすごいです」



ーーこの表情を見て、飼い主さんは？



「いつもに増しておじいちゃんみたいだと思いました。配信を見ていた方もみなさん大爆笑されていたようです」



ーーワンダーくんの性格は？



「なぜだか猫にとてもモテる子で、いつも誰か猫ちゃんに寄り添っています。普段はとても温厚なのですが、おやつを見ると飛んできて、別の猫のように活発になります」



ーー17匹の猫さんと暮らしているのですね？



「猫たちはかわいくて、いつも癒されています。大切な宝物です！ただもちろん旅行には行けないし、長時間家をあけることもできません。体調が悪くてしんどくても必ず毎日お世話があるので這ってでもご飯をあげて掃除をしなくてはいけないので責任は大きいです。でも、それ以上の幸せをもらっていると思います」



普段は可愛らしい表情で猫さんからもモテモテだというワンダーくん。豊かな表情と温厚な性格が人気の秘訣と言えるのかもしれません。これからも人気者のまま、いつまでも元気に長生きしてほしいですね！



飼い主さんは「毎年カレンダーを出しており、こちらはウェブショップにて購入できます（11月中にリリース予定です）。KADOKAWAさんから写真集なども出ています。毎日の様子はXと、先述のnekochanというWOWOWさんのアプリにて配信しております」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）