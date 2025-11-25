四国地方の「憧れナンバープレート」ランキング！ 2位「高松（香川県）」、1位は？ 【2025年調査】
澄んだ空気の中での長距離ドライブや帰省が増える季節です。 遠出の道中で見かけるとつい注目してしまうナンバープレートはありますか？
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「憧れのナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、四国地方の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「県庁所在地で知名度が高く洗練された印象があるから」（20代女性／東京都）、「四国の玄関口としての存在感があり、落ち着いた都会の印象。うどん県としても親しみがある」（50代女性／兵庫県）、「四国の中だと都会っぽい雰囲気があるから」（20代女性／徳島県）といった声が集まりました。
回答者からは「道後温泉や歴史的文化で知られ、上品で落ち着いた印象があるからです」（40代女性／埼玉県）、「漢字と読みの響きが可愛いからです」（20代女性／東京都）、「愛媛ナンバーでみきゃんのプレートをつけたい」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：高松（香川県）／60票香川県の県庁所在地である高松市は、四国の玄関口として発展してきた都市です。瀬戸内海に面し、特に小豆島や直島などの島々へのアクセス拠点となっています。「高松」ナンバーは、コンパクトながらも豊かな文化や便利な都市生活を連想させ、四国の中での中心的な存在感から憧れを集めていると考えられます。
回答者からは「県庁所在地で知名度が高く洗練された印象があるから」（20代女性／東京都）、「四国の玄関口としての存在感があり、落ち着いた都会の印象。うどん県としても親しみがある」（50代女性／兵庫県）、「四国の中だと都会っぽい雰囲気があるから」（20代女性／徳島県）といった声が集まりました。
1位：愛媛（愛媛県）／93票愛媛県は温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、しまなみ海道や道後温泉など観光資源が豊富です。特産品として有名なみかんや、瀬戸内海での漁業も盛ん。「愛媛」ナンバーは、穏やかで住みやすそうなイメージや、温泉地、海と島々の美しい風景といったポジティブな要素を連想させることや字面のかわいらしさから、多くの票を集めました。
回答者からは「道後温泉や歴史的文化で知られ、上品で落ち着いた印象があるからです」（40代女性／埼玉県）、「漢字と読みの響きが可愛いからです」（20代女性／東京都）、「愛媛ナンバーでみきゃんのプレートをつけたい」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
