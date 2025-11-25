あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第185回】71歳の男性です。健康で仕事も競馬も頑張ってます。ハイセイコーが好きで競馬を始めました。WIN5ができてからこれに専念してます。ジャイさんの的中実績など拝見して感心するばかりです。先般1200万を的中され、どのように買ったのかも拝見しました。私もこうしたメリハリのある買い方をする時もありますが、一番凄さを感じたのは東京の10レースでマイネルを1点買いしたことです。他の対象レースも含めて、その予想経緯を知りたいと思います。よろしくお願いします。

今週マイルチャンピオンシップ。ジャンタルマンタルが牡馬マイルG1を完全制覇！ これは三冠取るくらい難しいですが、それにしても強かったですね。3着には15番人気のウォーターリヒト。いやぁ、ノーマークでした。来週はジャパンカップ。カランダガンがどんなレースするか楽しみです。

最近は身体の調子も悪く、いかに健康が大事かということを改めて思い知らされました。71歳で健康でという時点で素晴らしい人生だなと思います。さて、WIN5ですが、最近はとにかくよく当たってます。先日の1,2552,240円という的中はちょっとしたニュースにもなりましたが、その日のWIN5の回顧をしてみましょう。

その時の賭け金が179,200円ということで、「そんなに買えるかよ！」「それだけ買えば俺でも当たるわ！」「一般市民の給料知ってんのか！」などの声もありました。もちろん僕にとっても大金です。

例えばこれが何か物を買うとなると正直躊躇します。「いや、こんなに高いなら買わない！」となる金額です。ただ、馬券は投資的感覚ですね。長い目で見ればプラスになると思って賭けています。結構な額の税金を支払っていますが、それでもプラスにはなります。もちろん真似しろとは思わないですし、それぞれ無理のない賭け金で遊ぶのが良いと思います。

さて回顧を。まずはWIN1の奥多摩ステークス。東京1400の3勝クラス。正直マイネルチケットはここでは戦ってきた相手が違いました。まだ1勝ですが、サウジアラビアロイヤルカップを3着。京王杯2歳をパンジャタワーの2着。NHKマイルも0.5差。この相手なら勝たないとダメでしょというメンバー。

WIN5は大抵の人は最初のレースは外したくないと考えます。後の4レースの楽しみが無くなりますからね。ハズレた後は、買ってる馬の出走取り消しを願うしかありません。これを逆手に取るのが効果的です。

もちろんプログラムによりますが、最初のレースの1点突破は他のレースの1点突破より価値があると思っています。WIN2、WIN3は荒れる可能性が高いですし、高配当狙いでそれぞれ多点買いになります。要は全くもって予想出来てないということですね。

WIN2はアンドロメダステークスで、5番人気ウエストナウが勝利。単勝12.4倍ならまずまずです。

そしてWIN3福島11Rフルーツラインカップ。12番人気メイショウカゼマチが勝利！ とにかくここが大きかったですね。絞ってこれを買える人は素晴らしいですが、まあ多点買いしないと買えないような馬だったと思います。

この結果で62213票が460票になりました。約135分の1に、ということは単勝が80倍台ですからそれ以上に減っています。ここまで来るとあとは高望みはしません。当たったらラッキーくらいに思っています。なぜなら高配当は確実ですから。

そしてWIN4の武蔵野ステークス。本命のルクソールカフェが勝利！ 2着のコスタノヴァも買っていけど、1番人気なのでこの結果は理想的でした。

迎えたWIN5のデイリー杯2歳ステークス。ここはもう勝ちを確信していました。アドマイヤクワッズとカヴァラリッツォの最後の直線は、安心して観ていられた。3着には5馬身差のワンツー争い。どっちでも的中でしたが、この2頭は来年楽しみですね。



今週のギャンブル格言【WIN5も人生もメリハリが大切です。】





WIN5は5つのレースを予想する必要がありますが、今回は全てがハマった的中でした。

2.3レースに関しては荒れるかどうかの予想でしたから、馬券は買ってません。高配当を狙うならメリハリは大事です。あとは、安い配当なら当たらなくていい、という思い切りも必要です。ハズレたらどうしようというメンタルでないと高配当は難しいと思います。

高配当を獲得する為には、思い切りと自分の予想に魂を込めるのが必要です。平気で人気馬を切れる人は、高配当の可能性は増えます。的中率が下がっても一撃がデカいですから。

月曜日も的中者は1人。配当は4億円以上です。こんなの一回でも当たったら今までの負け分を全て返してもらってもお釣りがきます。まあ税金はとてつもないですけどね。

ただ、勝つことで資金が出来るので、余裕を持って購入が出来るようになるでしょう。まあそんな簡単に当たるようなものではありませんが、皆さんもしっかり予想してバチっと当ててくださいね。

