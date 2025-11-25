¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¶âÇþ¡Ö¥Ó¡¼¥ë²½¡×¤Î¾¡»»¤È¤Ï¡©¡¡¡í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÈ¯Ë¢¼ò¡í¤Î°ÛÎã¤¹¤®¤ëÀïÎ¬¤ÏÁÕ¸ù¤¹¤ë¤Î¤«!?
¥Ó¡¼¥ë¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¶âÇþ
ÍèÇ¯10·î¡¢¼òÀÇË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢È¯Ë¢¼ò¤ÎÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀÇÎ¨¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢³Æ¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÀïÎ¬¤òºÆ¹½ÃÛÃæ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯´ñºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡£È¯Ë¢¼ò¡Ö¶âÇþ¡×¤ò¥Ó¡¼¥ë¤Ë"¾º³Ê"¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤ÎÀïÎ¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¥Ó¡¼¥ëÎà¤ÎÀÇÎ¨¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú²Á³Ê¤ÏÈ¯Ë¢¼ò¡¢Ì£¤Ï¥Ó¡¼¥ë¡Û
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï9·î29Æü¡¢È¯Ë¢¼ò¡Ö¶âÇþ¡×¤òÍèÇ¯10·î¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ó¡¼¥ëÎà¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤äÈ¯Ë¢¼ò¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÇþ²ê¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¤Ë¤¢¤ë¡£¼òÀÇË¡¾å¤Ç¤ÏÇþ²ê¤ÎÈæÎ¨¤¬50¡ó°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¥Ó¡¼¥ë¤È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢È¯Ë¢¼ò¤Ï50¡óÌ¤Ëþ¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¼òÀÇ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ï350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê63.35±ß¡¢È¯Ë¢¼ò¤Ï46.99±ß¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Ï¤è¤ê°Â²Á¤Ë¥Ó¡¼¥ëÅÞ¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È¯Ë¢¼ò¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÍèÇ¯10·î¤Ë¤Ï¼òÀÇË¡²þÀµ¤Ç¤³¤Î³Àº¬¤¬¼è¤êÊ§¤ï¤ì¡¢ÀÇÎ¨¤â¤¹¤Ù¤Æ°ìËÜ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Ë¢¼ò¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀÇÀ©¾å¤Î¶èÊÌ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
2023Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¡¢¡ÖÂè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÏÀÇÀ©¾å¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£26Ç¯¤Î²þÀµ¤ÇÈ¯Ë¢¼ò¤È¥Ó¡¼¥ë¤Î¶èÊÌ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¶âÇþ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¡£¥Ó¥¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌîÅÄ´ö»Ò»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Î¼òÀÇË¡²þÀµ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀÇÎ¨¤Ï350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê54.25±ß¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤³¤È¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀÇÎ¨¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë1¡óÅö¤¿¤ê¤ÎÀÇÎ¨¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4ÇÜ°Ê¾å¤â¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÌîÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿1901Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¸ä³Ú»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄó¶¡¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¡ÖìÔÂôÉÊ¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹â¤¤ÀÇÎ¨¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¹â¤¤ÀÇÎ¨¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë´ë¶ÈÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢È¯Ë¢¼ò¤Î¤Û¤«¡Ö¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÊÂè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¼¡¡¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¶âÇþ¤Ï2007Ç¯¤«¤é¤ÎÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬170²¯ËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢ÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
È¯Ë¢¼ò¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Ëà³Ê¾å¤²á¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢Çþ²êÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶âÇþ¤¬Äã²Á³ÊÂÓ¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âÇþ²êÈæÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÌ£¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡©
¡ÖÇþ²êÍ³Íè¤Î´Å¤ß¤òÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¡ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÇ»Ã¸¡Ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÇþ¤Ï¤µ¤é¤Ë°û¤ß±þ¤¨¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¶âÇþ¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯¤Ë4ÅÙ¡¢Ì£¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëµ©Í¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Å·¸õ¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤Î´¶³Ð¤äÍß¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥·¥Ô¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÚÀÇÎ¨¤Î°ìËÜ²½¤Ç¥Ó¡¼¥ë²óµ¢¤¬¿Ê¤à!?¡Û
¤·¤«¤·ÀÇÎ¨¤Î°ìËÜ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Ë¢¼ò¤ÎÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î¼òÀÇË¡²þÀµ°Ê¹ß¡¢350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê´¹»»¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Ï9±ß°Â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢È¯Ë¢¼ò¤ÏµÕ¤Ë7±ß¹â¤¯¤Ê¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Ë¢¼ò¤Ç¹¢¤ò½á¤·¤Æ¤¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¸Î¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤Î²óµ¢¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥¥ê¥ó¤Ï½¾Íè¤Î´ú´Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¡×¤ä¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¤ËÂ³¤¯¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤òº£½©¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê17±ß¤Û¤É¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¼òÀÇ¤Î°ìËÜ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬´µ¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¼òÀÇË¡²þÀµ¤Ë¾è¤¸¤Æ¹â²Á³ÊÂÓ»Ô¾ì¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
2018Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Îß·×35²¯ËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¥ê¥ó¤ÎÈ¯Ë¢¼ò¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¡£°Â¤¯Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¡©
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Êª²Á¹â¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²È·×¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤«¤Î»ö¾ð¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î²Á³Ê¤Ïº£¸å¤â³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤â¸º¤é¤Ê¤¤²È°û¤ß¼ûÍ×¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ë¸¶ºàÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢ÊªÎ®Èñ¤Î¹âÆ¡¢¤µ¤é¤Ë±ß°Â¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿²¾¤Ë¤½¤¦¤·¤¿³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¤¤º¤ì²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Êº®ÆÙ¤ÎÃæ¡¢È¯Ë¢¼ò¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤È¼ïÊÌ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¶âÇþ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÀïÎ¬¤Ïº£¸å¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¹¹ðÀïÎ¬¤Ë¤¿¤±¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤È¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¶âÇþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ä¤¹°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÑ¹¹¤¬¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀÇÎ¨²þÀµ¤È¤¤¤¦³°ÅªÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿È¯¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÍè½©¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶âÇþ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Â¾Êý¡¢¶âÇþ¤Ë¸Â¤é¤º¥¥ê¥ó¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤ä¥µ¥Ã¥Ý¥í¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¥ë¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Â²Á¤Ê¥Ó¡¼¥ëÎàÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Òº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌîÅÄ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ì¤À¤±¹ñÌ±¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½îÌ±¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¤»¤º¤ËÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÀïÎ¬¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Í§À¶ Å¯¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡¡»þ»öÄÌ¿®¼Ò