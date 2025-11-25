¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¤¥Ò¥Í¤¬ÈùÁý¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡¡3Ç¯ÌÜ¥É¥é1¤Ï¥×¥í½é½Ð¾ì¤â·Ð¸³
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢50Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð850Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢1·³¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÂåÁö¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¤â·Ð¸³¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï7·îÅÙ¤Î·î´ÖMVP¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢110»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä5Ê¬9ÎÒ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢44ÂÇÅÀ¤ÈÈôÌö¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥¤¥Ò¥Í¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÏÌøÅÄÍª´ô¤È¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÃÞ¸å¤ÇÃ±ÆÈ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£