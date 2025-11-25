75歳・梅沢富美男、「最近はまってる」緑が美しい手料理を紹介「とっても美味しそう」「あら!!ステキな投稿」
俳優の梅沢富美男（75）が25日、自身のインスタグラムを更新。「インスタで見かけて最近はまってる」と書き出し、きれいに焼き上がった手料理を紹介した。
【写真】「美味しそうに焼けてますね」梅沢富美男が作った“最近ハマっている”春菊のチヂミ
梅沢は「インスタで見かけて最近はまってる春菊のチヂミ。カリカリに焼くと春菊いくらでも食べられる」とコメントし、ほほ笑みながら手料理を持った自身のショットをアップ。こんがり焼けた生地に春菊の緑が美しく映える1品を披露している。
続けて「コツはチヂミの生地を少なくする事。あくまで春菊と海老の接着剤くらいの感覚で混ぜると美味しいよ！ぜひやってみてね！」と仕上がりのポイントを丁寧に伝えていた。
“料理男子”な姿に、コメント欄には「とっても美味しそうです」「あら!!ステキな投稿」「やってみます」「富美男さん美味しそうに焼けてますね」などの反響が寄せられている。
